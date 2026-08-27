Este es el cartel completo de Rock al Parque 2026: fechas y cartel de artistas

Rock al Parque 2026 Foto: Instituto Distrital de las Artes - Idartes

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Rock al Parque celebrará su edición número 30 con Mon Laferte, Apocalyptica, Ministry, Editors, Serú Girán, Rata Blanca y Tokyo Ska Paradise Orchestra entre sus principales invitados. El festival se realizará del 10 al 12 de octubre de 2026 en el parque Simón Bolívar de Bogotá, con entrada gratuita.

El cartel reúne artistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Japón, junto con proyectos nacionales y 26 agrupaciones seleccionadas en Bogotá. La programación recorre el metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo, con nombres que participaron en décadas anteriores y otros que llegarán por primera vez.

Idartes todavía no ha publicado la distribución por días, los horarios de las presentaciones ni los escenarios asignados. Esa información se conocerá en una nueva fase de la programación.

Los nombres que encabezan el aniversario

La chilena Mon Laferte aparece como una de las figuras centrales del cartel. Su presencia amplía el espectro musical de una edición que combina rock latinoamericano, canción alternativa y sonidos más pesados.

Entre los invitados europeos sobresalen Apocalyptica, agrupación finlandesa que llevó el metal al formato de violonchelos; Editors, representante del post-punk británico; y Stratovarius, una de las bandas más reconocidas del power metal finlandés.

El componente estadounidense estará encabezado por Ministry, referente del metal industrial, acompañado por Between the Buried and Me, Darkest Hour, End It y Algiers.

La historia del rock argentino tendrá una presencia amplia. David Lebón y Pedro Aznar interpretarán canciones de Serú Girán, mientras Rata Blanca y Ratones Paranoicos representarán dos vertientes centrales del rock de ese país. También participará Bandalos Chinos.

Artistas que regresan al festival

El cartel utiliza los 30 años para recuperar varios nombres ligados a la historia de Rock al Parque. I.R.A., de Medellín, regresará después de cinco presentaciones y Nadie llegará a su cuarta participación.

Desorden Público también sumará cuatro apariciones y se convertirá, según Idartes, en la agrupación venezolana con mayor presencia en el festival.

Los Tetas fueron la primera banda chilena que participó en Rock al Parque, con presentaciones en 1996 y 1997. Los Bunkers estuvieron en 2007, División Minúscula en 2006 y Tokyo Ska Paradise Orchestra en 2018.

También llegará Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros. Desde Suiza, Triptykon presentará un repertorio basado en canciones de Hellhammer y Celtic Frost, dos proyectos fundamentales para el desarrollo del metal extremo.

Los artistas internacionales de Rock al Parque 2026

El cartel internacional incluye los siguientes nombres:

Agua Bendita, de España.

Alcalá Norte, de España.

Algiers, de Estados Unidos.

Apocalyptica, de Finlandia.

Bandalos Chinos, de Argentina.

Between the Buried and Me, de Estados Unidos.

Burning Witches, de Suiza.

Claudio Narea–Los Prisioneros, de Chile.

Darkest Hour, de Estados Unidos.

Decessus, de Chile.

Desorden Público, de Venezuela.

División Minúscula, de México.

Editors, de Inglaterra.

End It, de Estados Unidos.

Gondwana, de Chile.

Grave, de Suecia.

Green Valley, de España.

Hellbutcher, de Suecia.

Iseo & Dodosound, de España.

Las Fokin Biches, de México.

Los Bunkers, de Chile.

Los Tetas, de Chile.

Ministry, de Estados Unidos.

Mon Laferte, de Chile y México.

Niña Lobo, de Uruguay.

Porter, de México.

Rata Blanca, de Argentina.

Ratones Paranoicos, de Argentina.

Serú Girán, representado por David Lebón y Pedro Aznar, de Argentina.

Sistema de Entretenimiento, de España.

Stratovarius, de Finlandia.

Tokyo Ska Paradise Orchestra, de Japón.

Triptykon, de Suiza.

Trotsky Vengarán, de Uruguay.

La cuota colombiana y bogotana

La representación nacional convocada directamente estará integrada por Esteman, artista bogotano radicado en México, y las bandas antioqueñas I.R.A. y Nadie.

A ellos se sumarán 26 proyectos distritales seleccionados mediante la Beca LEP 30 años y la Beca Festival Rock al Parque 2026:

Alto Grado.

Ataque de Pánico.

Boca de Serpiente.

Brina Quoya.

Casi.

El Punto Ska.

Elsa Riveros.

La Brigada RPF.

La Monky Band.

Laura Pérez.

Lika Nova.

Lo Mismo Decían de Juana.

Lucio Feuillet.

Lutter Band.

Maskhera.

Narcocracia.

No Dependiente.

Perpetual Warfare.

Pez Errante.

Skampida.

Solegnium.

StayWay.

Syracusæ.

V for Volume.

Valore.

Vein.

La cuota distrital abarca bandas con más de dos décadas de actividad y proyectos recientes. Perpetual Warfare y Skampida entraron mediante el estímulo destinado a trayectorias largas, mientras Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet fueron seleccionados en la categoría de trayectoria media.

Una inconsistencia en la cifra oficial

El comunicado de Rock al Parque asegura que 64 agrupaciones están confirmadas. Sin embargo, la suma de las categorías presentadas por la propia organización da 63: 34 internacionales, tres nacionales y 26 distritales.

El afiche divulgado también contiene 63 nombres. La diferencia puede obedecer a la forma de contar la participación de David Lebón y Pedro Aznar en el homenaje a Serú Girán, aunque Idartes no explica el criterio. Por ahora, lo preciso es señalar que el festival tendrá más de 60 presentaciones y esperar la programación individual para confirmar el total.

Mujeres participan en uno de cada tres proyectos

Idartes informó que 21 agrupaciones cuentan con participación femenina, equivalentes al 32,8 % del cartel calculado por la entidad. Entre ellas aparecen Mon Laferte, Burning Witches, Las Fokin Biches, Niña Lobo, Laura Pérez, Elsa Riveros, Lika Nova, Brina Quoya y V for Volume.

Esta cifra se refiere a proyectos que tienen al menos una mujer entre sus integrantes. No significa que el 32,8 % de las personas que subirán a los escenarios sean mujeres.

La celebración comenzó antes de octubre

La conmemoración de los 30 años incluye actividades fuera del parque Simón Bolívar. Idartes presentó el libro Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena, escrito por la historiadora Tatiana Duplat, que reconstruye el festival desde las experiencias de técnicos, productores, músicos y públicos.

También habrá conciertos en las localidades mediante la franja Rock al Parque llega a tu barrio, exposiciones en BibloRed y el Archivo de Bogotá, y un foro de periodismo musical programado para el 8 y 9 de octubre en la Biblioteca Virgilio Barco.

Rock al Parque nació en 1995 y alcanzará en 2026 su trigésima edición. La diferencia entre el número de años y ediciones se explica por las interrupciones provocadas durante la pandemia. Desde 2004, el Acuerdo 120 del Concejo de Bogotá lo reconoce como evento de interés cultural de la ciudad, una decisión que ayudó a garantizar su continuidad institucional.

El cartel y la información del aniversario pueden consultarse en el sitio oficial de Rock al Parque

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