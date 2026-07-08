Este es el colegio público de Bogotá que quedó entre los 10 mejores del mundo

El colegio de Bosa fue elegido entre los diez mejores del mundo gracias a un modelo que transformó la convivencia y la salud mental de sus estudiantes. Foto: Archivo Particular

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La capital del país volvió a convertirse en referente internacional en educación pública. El Colegio Las Margaritas IED, ubicado en la localidad de Bosa y administrado por Alianza Educativa, fue seleccionado entre los diez mejores colegios del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, uno de los reconocimientos más importantes del sector educativo a nivel global, organizado por T4 Education.

La institución es finalista en la categoría Fomentando Vidas Saludables (Supporting Healthy Lives) gracias a un modelo pedagógico que transformó la convivencia escolar a partir del fortalecimiento del bienestar emocional y la salud mental de sus estudiantes.

El reconocimiento ubica al colegio bogotano entre instituciones educativas de distintos continentes que fueron destacadas por desarrollar estrategias innovadoras con impacto comprobado en sus comunidades. Además del jurado internacional, el establecimiento también competirá por el Community Choice Award, un premio que será definido mediante votación pública y cuyos resultados se conocerán en octubre durante el World Schools Summit, en Abu Dabi.

El modelo que redujo los conflictos escolares

El principal motivo por el que el Colegio Las Margaritas llegó a la final fue la implementación del programa “Refugio Socioemocional”, una estrategia creada para fortalecer la salud mental, el manejo de emociones y la resolución pacífica de conflictos entre estudiantes.

El modelo ofrece espacios permanentes de escucha, acompañamiento emocional y mediación, donde los alumnos aprenden a identificar sus emociones, desarrollar empatía, fortalecer habilidades sociales y resolver diferencias sin recurrir a la violencia. Gracias a esta estrategia, el colegio logró reducir en un 85 % los conflictos escolares graves, mantener la deserción por debajo del 1 % y registrar cero casos de acoso escolar, resultados que fueron determinantes para la nominación internacional.

Reconocimiento para la educación pública bogotana

Para la Secretaría Distrital de Educación, la nominación demuestra que la innovación educativa no depende exclusivamente de grandes inversiones en infraestructura, sino también de modelos pedagógicos capaces de transformar la convivencia y el bienestar de los estudiantes.

Las Margaritas hace parte de la red de colegios públicos administrados por Alianza Educativa, organización que desde hace más de dos décadas opera instituciones oficiales mediante un modelo basado en liderazgo escolar, excelencia académica y desarrollo integral. La experiencia del colegio ha sido destacada por integrar el aprendizaje con el fortalecimiento de competencias socioemocionales, un aspecto que hoy ocupa un lugar central en las políticas educativas internacionales.

Avances en calidad educativa

El reconocimiento llega en un momento en el que Bogotá continúa liderando varios indicadores nacionales en educación. De acuerdo con la Secretaría de Educación, el Distrito cuenta con más de 710.000 estudiantes matriculados en colegios oficiales, desarrolla una de las mayores apuestas por la jornada única del país y ha fortalecido programas como Bogotá Bilingüe, Jóvenes a la E, la ampliación de infraestructura educativa y estrategias para prevenir la deserción escolar.

Durante los últimos años, la ciudad también ha impulsado programas orientados al bienestar emocional de niños y adolescentes, reconociendo que la salud mental y la convivencia escolar son factores determinantes para mejorar el aprendizaje y reducir fenómenos como la violencia, el abandono escolar y la exclusión educativa.

Sobre el premio

Los World’s Best School Prizes, creados por T4 Education en alianza con organizaciones internacionales, reconocen cada año a instituciones educativas que generan transformaciones reales en sus comunidades a través de cinco categorías: acción ambiental, innovación, colaboración con la comunidad, superación de la adversidad y promoción de una vida saludable.

Para Colombia, la nominación del Colegio Las Margaritas representa uno de los reconocimientos internacionales más importantes obtenidos recientemente por una institución pública, al ubicar a un colegio distrital entre los referentes mundiales de innovación educativa y bienestar estudiantil.

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