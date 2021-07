Este fin de semana hay gran “vacunatón” de niños y niñas en Bogotá

Este sábado y domingo, la Secretaría de Salud habilitó 300 puntos en Bogotá para realizar la vacunación gratuita de niños y niñas entre los uno y diez años, que requieran completar esquemas de inmunización contra la rubéola y el sarampión.

Así mismo, se realizan jornadas puerta a puerta y se habilitaron puntos en 15 centros comerciales para aplicar 21 tipos de vacunas contra diferentes enfermedades, entre las que se encuentra el biológico contra el papiloma humano para jóvenes (9 y 17 años) y el de la influenza que es gratuita para menores de edad entre los 6 y 35 meses, como para mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas a partir de la semana 14.

“Este sábado 3 y domingo 4 de julio tendremos puntos de vacunación, no solo para Covid, para ponernos al día en los biológicos contra rubéola y sarampión. Si ya tiene su esquema completo de vacunación, no importa, es un refuerzo. Si lo están haciendo apenas, no importa, es un refuerzo. Acudan, si le faltan incluso de algunas otras dosis como polio, se las vamos aplicar gratuitamente”, dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud.

En la página de la Secretaría (www.saludcapital.gov.co) se habilitó un espacio para que las personas consulten, poniendo su dirección, el punto de vacunación más cercano. De la misma forma, en 15 centros comerciales la jornada se realizará estos dos días entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Centro Comercial Mallplaza

Centro Mayor centro comercial

Coliseo Polideportivo Villa de los Alpes

Coliseo Polideportivo Molinos

Centro comercial Diver Plaza

Centro comercial Portal 80

Centro comercial Plaza Imperial

Centro comercial Subazar

Centro comercial El Retiro

Centro comercial Recreo

Centro comercial Plaza De Las Américas

Coliseo Parque Tunal

Centro comercial Tunal

Centro comercial Altavista

Centro comercial Paseo Villa del Río

Además de esto, las personas se podrán comunicar con su EPS para solucionar inquietudes o consultar puntos cercanos, así como si la persona tiene alguna condición de discapacidad o dificultades para movilizarse, se puede pedir el servicio de vacunación domiciliaria.

Si bien, en esta “vacunatón” se encuentran disponibles biológicos del plan ampliado, el Distrito busca ampliar la cobertura de vacunas contra la rubéola y sarampión. “Es decir los niños que deben ser vacunados nuevamente en estas enfermedades que producen brotes y en algunos casos complicaciones muy graves. Son enfermedades casi controladas, pero que pudimos haber tenido algún tipo de descuido a lo largo de este año y medio de pandemia”, indicó Gómez.