Este martes vence plazo para redimir subsidio de transporte escolar en Bogotá

Regreso a clases en los colegios de públicos de Bogotá durante la pandemia del Covid-19 que contó con la asistencia de la alcaldesa Claudia López Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrían perder el subsidio de transporte escolar si no redimen el beneficio a tiempo. La Secretaría de Educación del Distrito anunció que este martes 21 de octubre vence el plazo para realizar la recarga correspondiente al tercer ciclo del subsidio, en el caso de quienes lo reciben a través de la tarjeta TuLlave.

El subsidio, que hace parte del Programa de Movilidad Escolar (PME), está destinado a apoyar el traslado de estudiantes entre sus hogares y las instituciones educativas oficiales de la ciudad. En esta etapa, el beneficio alcanza a 19.399 alumnos, y la inversión asciende a 6.733 millones de pesos.

Los estudiantes que reciben el subsidio por medio de la tarjeta TuLlave deben acercarse a una taquilla de TransMilenio o del SITP y realizar la recarga en su tarjeta personalizada. Si no lo hacen antes del cierre del martes, el abono se perderá.

En cuanto a la modalidad DaviPlata, el plazo es un poco más amplio: el subsidio estará disponible hasta el 29 de octubre. Los beneficiarios pueden verificar si el dinero fue consignado ingresando a la app DaviPlata o al sitio web www.daviplata.com, y retirar los recursos desde cajeros Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

Desde la Secretaría de Educación se ha recordado a padres, madres y acudientes la importancia de mantener actualizados los datos del estudiante en el SIMAT, especialmente el número de documento, el nombre y el contacto del responsable, ya que esa información es clave para recibir notificaciones sobre los pagos.

El subsidio de transporte escolar busca facilitar el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo distrital, al aliviar parte de los costos de movilización diaria.

¿Tiene dudas?

En caso de necesitar asesoramiento sobre el subsidio de transporte escolar, podrán contactarse en los siguientes canales:

Página web: www.educacionbogota.edu.co

Correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.co

Línea telefónica: +57 (601) 324-1000

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.