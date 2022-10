Esto contestó aplicación de transporte a mujer que denunció acoso en un servicio

El hecho fue denunciado ante la aplicación de transporte y la respuesta indignó a la denunciante. Foto: Getty Images - d3sign

Siguen conociéndose denuncias por acoso sexual en servicios de aplicaciones de transporte. La más reciente conocida fue la de una mujer que, asegura, hizo un viaje en DiDi el viernes pasado en Bogotá para desplazarse desde su casa hasta su lugar de trabajo.

De acuerdo con la denuncia, cuando llegó el automóvil para hacer el recorrido y la mujer abordo, el conductor le habría puesto tema de conversación y, momentos después, empezó a decirle comentarios sexuales, agresivos y explícitos.

“Empezó a acosarla y a decirle que quería estar con ella (de una manera sexual y explícita, entre muchas otras barbaridades que le dijo)”, se lee en la publicación hecha por Instagram dando a conocer el hecho.

Posteriormente, el conductor del vehículo le habría dicho que la iba a llevar a “un lugar más privado para que pudieran estar los dos solos”, mientras que el auto se mantenía siempre en movimiento.

El sujeto, dice la publicación, “siguió insinuándose y le preguntaba repetidamente que si tenía miedo o estaba nerviosa (el man se veía excitado cuando le preguntaba eso), a lo que ella respondió siempre que no”.

Finalmente, cuando tuvo la oportunidad, la mujer no tuvo más escapatoria que lanzarse del carro para huir del conductor, lo cual le generó heridas físicas debido a la caída, así como un fuerte impacto emocional y mental.

“Gracias a su valentía logró salir del vehículo, porque, de no ser así, no sabría sinceramente que estaría contando en estos momentos, no le deseo esto a nadie”, expresó la usuaria de Instagram @otrapalida, quien dio a conocer el acontecimiento.

Sin embargo, tanto ella como la mujer denunciante —su mejor amiga—, expresaron su descontento frente a la respuesta que la aplicación DiDi les dio cuando pusieron en conocimiento el hecho.

La usuaria que hizo la publicación agregó a su escrito que esperaba que “cualquier persona que conozca o sepa información de su nombre y dirección, nos colabore para interponer la denuncia, ya que la línea de ayuda de la aplicación solo dio un cupón de descuento para lavarse las manos”.

Por último, las mujeres que dieron a conocer el caso de presunto acoso sexual compartieron información en varias publicaciones sobre el sujeto que sería responsable, como fotos, su nombre, placa del vehículo en el que hizo el servicio y la respuesta, vía correo electrónico que les dio la aplicación DiDi.

