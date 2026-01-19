Logo El Espectador
Bogotá

Esto se sabe del accidente múltiple que dejó una persona fallecida en Ciudad Bolívar

Un adulto mayor perdió la vida tras un fuerte accidente de tránsito que involucró varios vehículos en Ciudad Bolívar la mañana de este 19 de enero.

Redacción Bogotá
19 de enero de 2026 - 05:53 p. m.
De acuerdo con los reportes oficiales de movilidad, el hecho involucró tres camionetas, un bus zonal del SITP y un peatón adulto mayor, quien falleció en el lugar tras el impacto. En un primer momento se reportó el volcamiento de una camioneta, seguido del choque con los demás vehículos.
Foto: Archivo Particular
Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este lunes 19 de enero en la carrera 18L con calle 65B Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. El siniestro dejó como saldo una persona fallecida y afectaciones viales.

De acuerdo con los reportes oficiales de movilidad, el hecho involucró tres camionetas, un bus zonal del SITP y un peatón, quien murió en el lugar tras el impacto. En un primer momento se reportó el volcamiento de una camioneta, seguido del choque con los demás vehículos.

Las autoridades indicaron de manera preliminar que una posible falla mecánica en uno de los vehículos habría desencadenado el aparatoso accidente, aunque las causas exactas aún están siendo verificadas por los equipos de investigación.

En el punto hacen presencia unidades de Tránsito, Grupo Guía, Agentes Civiles, ambulancias y personal de criminalística, mientras se adelantan las labores de atención y levantamiento.La vía permanece cerrada y las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

