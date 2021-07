Estos fueron los colados en la vacunación de las subredes de salud en Bogotá

La Veeduría Distrital finalizó la investigación que tenía como objetivo hallar a las personas que estuvieran vinculadas laboralmente a las subredes de servicios de salud en Bogotá y que se hubieran colado en la primera fase de vacunación que iba dirigida exclusivamente a adultos mayores de 80 años y personal de primera línea en salud para la atención de pacientes contagiados de COVID-19.

El informe realizado por el ente de control preventivo, y que fue conocido en primicia por El Espectador, encontró que, durante la inmunización de las personas priorizadas en esa etapa, al menos 344 personas se saltaron los requisitos de priorización y recibieron la vacuna, entre los que están odontólogos, ingenieros, bachilleres, administrativos, psicólogos y hasta veterinarios.

También hubo un capítulo aparte sobre la joven Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, la politóloga que estuvo en el ojo del huracán tras conocerse que fue vacunada a principios de marzo, supuestamente porque en sus labores en la Subred Norte tenía contacto con adultos mayores.

Estos son algunos de los hallazgos de la investigación del ente de control en las cuatro subredes de salud de Bogotá.

En contexto: ¿Colados en la vacunación en Bogotá? Veeduría investiga, Distrito responde

Subred de salud Sur E.S.E.

Para sorpresa de la Veeduría, esta entidad se negó a entregar información que se le había solicitado para la indagación, a pesar de que no se trataba de datos que tuvieran alguna clase de reserva o fueran clasificados. Por esta razón, el ente puso dicha situación en conocimiento de la Personería de Bogotá para determinar las posibles irregularidades de tipo disciplinarias.

Subred de salud Centro Oriente E.S.E.

Según la información entregada, en esa subred fueron inmunizados 1.534 funcionarios y contratistas que estaban incluidos en la etapa 1 de la fase 1. Sin embargo, la Veeduría encontró que 67 de ellos no cumplían con ninguno de los requerimientos para recibir el biológico, entre los que se encontraban 13 psicólogos, 4 veterinarios, 3 ingenieros ambientales y 25 bachilleres.

Subred de salud Sur Occidente E.S.E.

En esta subred fue, según las conclusiones de la Veeduría, en la que más personas recibieron la vacuna contra el COVID-19 antes de tiempo, pues de los 4.353 funcionarios y contratistas que tiene, 195 no estaban priorizados para aplicársela. Un antropólogo, siete ingenieros ambientales, 21 gestores comunitarios, 53 odontólogos y 28 auxiliares de odontología, personal en psicología, técnicos en artes y administrativos hacen parte de esa lista.

De acuerdo con los registros plasmados en el informe, los 21 gestores comunitarios eran profesionales entre los 25 y los 63 años, mientras que los auxiliares de odontología tenían entre 31 y 66 años.

Subred de salud Norte E.S.E.

En cuanto a esta entidad, se encontró que 82 de las 3.764 personas que fueron vacunadas se colaron en el plan de vacunación. Desde el subdirector administrativo hasta el jefe de control interno disciplinario y el director financiero, hacen parte de ese grupo que no refería priorización alguna. Incluso, odontólogos y auxiliares de odontología también se vacunaron sin ser parte de la primera línea de atención a pacientes COVID.

Lea: Distrito anunció investigación por 395 colados en plan de vacunación

De hecho, estos funcionarios y contratistas tenían edades que no alcanzaban los 70 años, siendo el más joven un oftalmólogo de 28 años y el más longevo un auxiliar en salud oral de 64 años.

Por otra parte, en las conclusiones de la investigación se llamó la atención por las 1.478 personas que no han aceptado recibir la vacuna, pues, a pesar de ser baja frente a los 50.847 que sí fueron vacunados, podría afectar las metas del Plan Nacional de Vacunación y señaló que se debe incentivar a los ciudadanos a recibir sus dosis. Aun así, señaló que de esas 50.847, solo 14.875 personas cuentan con el esquema de vacunación completo.

Así mismo, la Veeduría realizó 640 encuestas a adultos mayores inmunizados para conocer el grado de satisfacción con el servicio de salud prestado durante el proceso y encontró que el 20 % de la población encuestada informó demoras que superaban las dos horas; que el 96,81 % manifestaron que el trato que le brindo el personal de la salud fue bueno o excelente, y que el 16,25 % expresó que al momento de la llamada de contacto no se le indagó sobre preexistencias para ser vacunados.

Lo que encontraron en el caso de Lady Carolina Cárdenas

A esta joven le llovieron críticas luego de que el 8 de marzo pasado subiera a sus redes sociales una foto suya con el carnet de vacunación en el que estaba consignado que había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, a pesar de no ser parte del personal de salud de la Subred Norte, con la cual estuvo vinculada laboralmente.

Le puede interesar: ¡Se coló!: joven contratista, que no hace parte del personal de salud, la vacunaron contra COVID-19 en Bogotá

Al respecto, la Veeduría pidió información a la subred sobre la contratación que tiene Cárdenas y la explicación de por qué fue inmunizada. En la respuesta, la entidad respondió que se le aplicó la vacuna porque aplicaba a los criterios de priorización de la etapa 2 por ser talento humano y prestadora de salud del Plan de Intervenciones Colectivas. Sin embargo, el ente de control preventivo encontró que al contrato de la politóloga -que inició en junio de 2020 y que tenía como objeto “prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión (…) dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la subred”- se le hicieron 15 adiciones en el término y en la cuantía.

Adiciones que, según la Veeduría, pudieron trasgredir las normas de funcionamiento de la subred Norte, en cuanto a que el tiempo adicionado a la ejecución del contrato no podía superar el mes de enero del siguiente año (2021).

“Lo que en consecuencia podría constituirse en una posible violación de (…) la Ley 734 de 2002, en razón a que superan el mes de enero del año siguiente de suscripción del contrato, por lo que dicha conducta será puesta en conocimiento de la Personería de Bogotá para que determine las acciones disciplinarias que considere pertinentes”, se lee en el informe.

Lea también: “No me colé, estaba priorizada”: joven politóloga vacunada contra el COVID en Bogotá

Además, se encontró que Carolina Cárdenas no tuvo vinculación laboral con esa entidad entre el 1 y el 16 de marzo, tiempo durante el cual fue vacunada. Hecho que para el ente de control significa que era una persona que no estaba priorizada para aplicarse el biológico y que constituye un posible favorecimiento en favor de un particular.

De manera que la respuesta enviada por el gerente Jaime Humberto García, en la que explicó la vacunación de ella, para la Veeduría Distrital “no se encuentran acordes con lo evidenciado, dado que para la fecha de la vacuna, la politóloga Lady Cárdenas Gutiérrez no era contratista de la Subred Norte”, por lo cual remitirá copias a la Personería de Bogotá por no dar debida respuesta a la petición hecha y a la Fiscalía General de la Nación por posiblemente incurrir en el delito de falsedad ideológica en documento público.

Las pruebas consignadas en el informe de 64 páginas serán compulsadas a la Superintendencia Nacional de Salud, Fiscalía, Personería, Secretaría de Salud y a las cuatro subredes de salud.