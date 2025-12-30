Logo El Espectador
Lo que leen los bogotanos: los libros más buscados en BibloRed durante 2025

Entre estanterías, salas de lectura y préstamos que no se detuvieron durante el año, las bibliotecas públicas de Bogotá cerraron 2025 con cifras que hablan de una ciudad que sigue leyendo.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de diciembre de 2025 - 01:04 a. m.
La BibloRed: cuenta con una afiliación gratuita y permite a cualquier ciudadano acceder a las colecciones y servicios de las bibliotecas, así como a la Biblioteca Digital de Bogotá, desde cualquier punto de la ciudad.
Foto: BibloRed
Más de cinco millones de visitas y 800 mil libros prestados dan cuenta de un interés sostenido por la lectura y por los espacios culturales que ofrece BibloRed.

Los títulos más solicitados revelan un interés sostenido por la memoria histórica, el pensamiento crítico, las tensiones sociales y la literatura que invita a reflexionar sobre el presente. No es casual que entre los libros más leídos aparezcan nombres como Eduardo Galeano, Hannah Arendt o Paulo Freire, junto a autores colombianos que dialogan con la realidad del país.

Los libros que más leyeron los bogotanos en 2025

Entre las obras más consultadas en las bibliotecas físicas de la ciudad se encuentran:

  • El renacimiento de Natalia Ponce de León, de Martha Soto
  • Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano
  • La historia interminable: de la A a la Z, de Michael Ende
  • Leer es resistir, de Mario Mendoza
  • Memoria para el olvido, de Robert Louis Stevenson
  • Aventuras de un niño de la calle, de Julia Mercedes Castilla
  • La condición humana, de Hannah Arendt
  • Juana de Arco, de Leo Linder
  • El fantasma de Karl Marx, de Rohan de Calan y Donatien Mary
  • Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire

El listado confirma una tendencia clara: los lectores buscan libros que expliquen el mundo, que cuestionen las estructuras sociales y que, al mismo tiempo, ofrezcan herramientas para pensar el presente.

Lo más leído en la Biblioteca Digital

En el entorno digital, las preferencias también marcaron una ruta diversa, con una fuerte presencia de literatura contemporánea y poesía:

  1. La vegetariana, de Han Kang
  2. Como la flor: voces de la poesía cuir contemporáneo en Colombia
  3. Melancolía de la resistencia
  4. En diciembre llegaban las brisas
  5. Soy la daga y soy la herida

Estas cifras muestran cómo la lectura digital se ha convertido en una alternativa cada vez más consultada, especialmente entre lectores jóvenes y públicos que acceden a los contenidos desde distintos puntos de la ciudad.

Más que libros: espacios de encuentro

Desde BibloRed destacan que estos resultados no solo hablan de préstamos, sino del papel que cumplen las bibliotecas como espacios culturales vivos. Durante 2025, miles de personas participaron en clubes de lectura, talleres, actividades familiares y encuentros culturales, consolidando a la red como uno de los principales escenarios de acceso gratuito a la cultura en Bogotá.

La invitación sigue abierta: cualquier ciudadano puede afiliarse y acceder a las colecciones físicas y digitales, además de la amplia programación cultural disponible en las bibliotecas de la ciudad.

Y es que, en un momento en el que la ciudad parece moverse cada vez más rápido, las bibliotecas siguen siendo un lugar para detenerse, pensar y leer sin prisa.

Los datos de BibloRed no solo hablan de libros prestados, sino de una ciudadanía que sigue buscando historias, ideas y respuestas en las páginas impresas y digitales. Porque, en Bogotá, leer sigue siendo una forma de entender el mundo, de habitar la ciudad y de encontrarse con otros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

