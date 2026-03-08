Publicidad

Estos son los 18 representantes a la Cámara por Bogotá

Seis reelectos y 12 nuevos representantes hacen parte de la bancada por Bogotá 2026-2030. El Pacto Histórico, con ocho curules, y el Centro Democrático, con seis, son las principales fuerzas.

Redacción Bogotá
09 de marzo de 2026 - 04:24 a. m.
Con casi tres millones de votos y una abstención de casi el 50%, Bogotá eligió a sus representantes a la Cámara. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Con casi tres millones de votos y una abstención de casi el 50%, Bogotá eligió a sus representantes a la Cámara. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Bogotá eligió a sus 18 representantes a la Cámara y el Pacto Histórico se posición como la principal fuerza política de la capital. No solo conservó las siete curules que obtuvo hace cuatro años, sino que ganó un cupo más, para un total de ocho congresistas.

El Centro Democrático se consolidó como la segunda fuerza de la capital, al lograr seis escaños. El listado lo complementan Alianza Verde, con dos representantes; Salvación Nacional, con uno, y el Partido Liberal, con uno.

Habrá rostros nuevos para los próximos cuatro años. De los 10 representantes, que trabajaron por la reelección, solo seis aseguraron su continuidad hasta 2030. Se quedaron en su intento Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Irma Luz Herrera (MIRA), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), y Carlos Alberto Carreño (Comunes).

Conozca los nuevos congresistas por Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
