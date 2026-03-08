Estos son los 18 representantes a la Cámara por Bogotá

Con casi tres millones de votos y una abstención de casi el 50%, Bogotá eligió a sus representantes a la Cámara. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá eligió a sus 18 representantes a la Cámara y el Pacto Histórico se posición como la principal fuerza política de la capital. No solo conservó las siete curules que obtuvo hace cuatro años, sino que ganó un cupo más, para un total de ocho congresistas.

El Centro Democrático se consolidó como la segunda fuerza de la capital, al lograr seis escaños. El listado lo complementan Alianza Verde, con dos representantes; Salvación Nacional, con uno, y el Partido Liberal, con uno.

Habrá rostros nuevos para los próximos cuatro años. De los 10 representantes, que trabajaron por la reelección, solo seis aseguraron su continuidad hasta 2030. Se quedaron en su intento Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Irma Luz Herrera (MIRA), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), y Carlos Alberto Carreño (Comunes).

Conozca los nuevos congresistas por Bogotá.

