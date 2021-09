Estos son los barrios en donde habrá cortes de agua y luz este martes en Bogotá

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y energía Enel Codensa programa cada día cortes de sus servicios con el fin de realizar adecuaciones o mantenimiento de las redes para garantizar un mejor servicio. Para este este martes 14 de septiembre, están programados una serie de interrupciones en nueve localidades de la capital.

Las empresas recomiendan no dejar llaves abiertas, e incluso de ser posible cerrar los registros del agua, así como no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. También se sugiere programar la agenda y actividades para que estos cortes no afecten los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a los puntos de mantenimiento.

Estos son los cortes de agua programados para este lunes:

Kennedy: Las Delicias, de la avenida Carrera 72 a la carrera 72J, entre las calles 40 sur y 57D sur. Desde las 12: p.m. y por 18 horas.

San Cristóbal: Los Laureles I, La Cecilia, Montecarlo, Pilar de San Cristóbal y Aguas Claras, de la calle 8 sur a la calle 25 sur, entre las carreras 25 este y 11 este. Desde las 10:00 a.m. y por 24 horas.

Bosa: Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación, El Motorista y Cementerio Jardines del Apogeo, de la calle 65H sur a la calle 52A sur, entre las carreras 77G y 78. De la calle 65F sur a la calle 59 sur, entre las carreras 78 a la 79B. De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre las calles 60sur y 59 sur. Estos sectores no tendrán servicio de agua desde las 10:00 a.m. y por 24 horas.

Usaquén: Bello Horizonte, Codito y Brisas del Norte, de la calle 179 a la calle 192C, entre las carreras 4 y 7. Desde las 9:00 a.m. y por 32 horas.

Cerezo, Codito, Buena Vista y Mirador del Norte, de la calle 180B a la calle 192C, entre las carreras 4 y 2 este. Desde las 9:00 a.m. y por tres horas.

Estos son los cortes de luz programados para este martes:

Chapinero: Chapinero Norte, desde la calle 64 a la 66, entre carreras 10 y 12. Inicia a las 9:00 a.m. y finaliza a las 3:00 p.m.

Chicó Norte II sector, desde la calle 98 a la 100, entre carreras 6 y 9. Inicia a las 8:15 a.m. y finaliza a las 3:00 p.m.

El Chicó, desde la carrera 12 a la 15, entre calles 90 y 93, así como desde la carrera 19 a la 21, entre calle 89 a la 91. Inicia a las 8:30 a.m. y a las 2 p.m., y finaliza a las 5:00 p.m. respectivamente.

Seminario, desde la carrera 2 a la 4, entre las calles 90 y 92. Inicia a las 8:45 a.m. y finaliza a las 12:30 p.m.

Ciudad Bolívar: Arborizadora Alta I, desde la calle 68 sur a la 70 sur, entre las carreras 30 y 32. Inicia a las 7:15 a.m. y finaliza a las 5:00 p.m.

Engativá: El Minuto de Dios, desde la calle 81 a la 83, entre las carreras 75 y 77. Inicia a las 7:30 a.m. y finaliza a las 12:00 p.m.

Kennedy: Alquería La Fragua Norte, desde la carrera 67 a la 69, entre calles 36 sur y 38 sur. Inicia a las 9:00 a.m. y finaliza a las 3:00 p.m.

El Rubí, desde la carrera 78 a la carrera 80, entre las calles 56 sur y 58 sur. Inicia a las 7:00 a.m. y finaliza a las 5:00 p.m.

Timiza A, desde la carrera 72 a la 74, entre las calles 39 sur y 41 sur. Inicia a 2:00 p.m. y finaliza a las 6:00 p.m.

Timiza B, desde la calle 43 sur a la 45 sur, entre las carreras 72 y 74. Inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a la 1:00 p.m.

San Cristóbal: Sociego, desde la calle 16 sur a la 18 sur, entre las carreras 7 a la 9. Inicia a las 8:30 a.m. y finaliza a las 4:20 p.m.

Santa Fe: Parque Nacional Oriental, Cerro Monserrate, Repetidora RCN y Radio Mercurio. Inicia a las 8 a.m. y finaliza a las 4:00 p.m.

Suba: Lisboa, desde la carrera 151 a la 154, entre las calles 131 a la 133. Inicia a las 8 a.m. y finaliza a las 4:30 p.m.

Prado Veraniego Sur, desde la calle 128 a la 130, entre las carreras 52 y 54. Inicia a las 7:45 a.m. y finaliza a las 4:45 p.m.

Teusaquillo: Campín Occidental, desde la calle 56 a la 58, entre las carreras 34 y 36. Inicia a las 8:15 a.m. y finaliza a las 5:30 p.m.

Estrella, desde la calle 27 a la 29, entre carreras 18 y 20. Inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a las 12:00 p.m.

Usme: Juan José Rondón I, desde la calle 87 sur a la 91 sur, entre carreras 12 y 18. Inicia a las 7:30 a.m. y finaliza a las 5:30 p.m.