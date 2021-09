Estos son los cortes de agua y luz para este 27 de septiembre en Bogotá

La empresa de energía Enel Codensa y el Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cada día cortes de luz y agua en Bogotá, con el fin de realizar renovaciones o mantenimiento de las redes eléctricas. Para este este 27 de septiembre están programados una serie de interrupciones en el servicio con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y de agua.

Enel Codensa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. De igual forma, invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

También se sugiere programar la agenda y actividades para que los cortes de energía no afecte los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesitan refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a conjuntos o edificios.

Si su barrio está en la lista, recuerde desconectar los electrodomésticos durante los cortes, debido a que la energía podría retornar con alto voltaje. Estos son los cortes de luz programados para este viernes por localidades:

Antonio Nariño

Ciudad Jardín Sur. Calle 18 sur a Calle 20 sur entre Carrera 13 a Carrera 15. Desde las 9:00 AM hasta las 4:00 PM.

Chapinero

Chicó Norte. Calle 92 a Calle 94 entre Carrera 10 a Carrera 13. Desde las 8:00 PM hasta el 28/09/2021 a las 6:00 AM.

Ciudad Bolívar

Atlanta. Carrera 59 a Carrera 66 entre Calle 58 sur a Calle 60 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM. Potosí. Calle 78 sur a Calle 80 sur entre Carrera 45 a Carrera 47. Desde las 7:30 AM hasta las 4:00 PM.

Engativá

Centro Engativá II. Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 112 a Carrera 114. Desde las 11:00 AM hasta las 2:00 PM. La Serena. Calle 89 a Calle 91 entre Carrera 74 a Carrera 76. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM.

Fontibón

El Vergel. Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 15 a Calle 17. Desde las 2:00 PM hasta las 6:00 PM. Modelia Occidental. Calle 22 a Calle 24 entre Carrera 80 a Carrera 82. Desde las 2:00 PM hasta las 6:00 PM. Santa Cecilia. Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 79 a Carrera 82. Desde las 6:30 AM hasta las 9:00 AM.

Kennedy

Maria Paz. Calle 33 sur a Calle 35 sur entre Carrera 80 a Carrera 82. Desde las 7:00 AM hasta la 1:30 PM.

Los Mártires

La Sabana. Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 18 a Carrera 20. Desde las 2:00 PM hasta las 4:00 PM.

Puente Aranda

Comuneros. Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 7:30 AM hasta la 1:00 PM. Autopista Sur. Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 49 a Carrera 51. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM.

Rafael Uribe Uribe

Villa Mayor. Calle 38 sur a Calle 40 sur entre Carrera 40 a Carrera 42. Desde las 7:00 AM hasta las 1:30 PM.

Suba

Batan. Carrera 44 a Carrera 55 entre Calle 121 a Calle 128. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM. Gilmar. Calle 159 a Calle 161 entre Carrera 56 a Carrera 61. Desde las 8:15 AM hasta las 4:45 PM. Mónaco. Calle 119 a Calle 121 entre Carrera 46 a Carrera 51. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

Sumapaz

Vereda La Concepción. Desde las 10:00 AM hasta las 6:00 PM. Nueva Granada. Vereda La Concepción. Desde las 10:00 AM hasta las 6:00 PM. Tunal Alto. Kilómetro 7 autopista al Llano Planta sur Cemex Mina Fiscala. Desde las 10:00 AM hasta las 6:00 PM.

Teusaquillo

Chapinero Occidental. Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 59 a Calle 61. Desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM. Nicolás de Federman. Calle 52 a Calle 54 entre Carrera 35 a Carrera 37. Desde las 6:45 AM hasta las 4:00 PM.

Usaquén

Cedritos. Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 139 a Calle 141. Desde las 8:00 AM hasta la 1:00 PM. Lisboa. Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 11 a Carrera 13. Desde la 1:00 PM hasta las 5:00 PM. San Patricio. Calle 108 a Calle 110 entre Carrera 20 a Carrera 22. Desde las 8:30 AM hasta la 1:00 PM.

Soacha

Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 11 a Calle 13. Desde las 7:45 AM hasta las 6:00 PM. Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 12 a Calle 15. Desde las 7:45 AM hasta las 6:00 PM.

Por su parte, la empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará trabajos en barrios de dos localidades de Bogotá que buscan reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal. Estos son los cortes de agua programados:

Ciudad Bolívar

Buenos Aires, Juan Pablo II, Compartir, Capri, Minuto de María, Tierra Unida, República de Venezuela, Limonar, Canadá, Ciudad de Bogotá, Tesoro. De la Calle 69 Sur a la Calle 82 Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 18. Desde las 09:30 a.m. durante 5 horas. Debido a instalación accesorios red acueducto.

Usaquén

Britalia Norte, Granada Norte, Santa Carolina. De la Calle 163 a la Calle 170, entre la Carrera 45 a la Carrera 58. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Suba

Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria. De la Calle 170 a la Calle 187, entre la Autopista Norte a la Carrera 80. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.