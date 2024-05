Estudio reveló que bogotanos cambian sus hábitos para sentirse más seguros en la calle

- Foto: GUSTAVO TORRIJOS

8 de cada 10 encuestados se sienten inseguros en Bogotá. Así lo concluyó un estudio realizado por el Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, que también mostró como el 51 % de los encuestados ha sido víctima de hurto o ha presenciado uno durante los últimos seis meses.

Para la directora del Programa, Paula Andrea Maya, estos casos tienen un impacto en la salud mental, por lo que obliga a las personas a tomar precauciones para suplir esa falta de seguridad en las calles. “Actualmente, la sociedad enfrenta un momento de gran devastación emocional y mental. La percepción de riesgo, peligro e incertidumbre, son temas centrales de nuestra cotidianidad”, señaló.

Por esta razón, dijo, “las personas han decidido modificar conductas (...) Los seres humanos a menudo están expuestos a cifras, reportes e información delictiva que no saben cómo procesar, lo que genera estados de temor, indignación, inconformidad y desconfianza, incidiendo en las decisiones y acciones individuales, mientras aluden un incremento e intensidad de la violencia percibida”.

De esta manera, el 56 % de los encuestados dejó de caminar por la ciudad; el 43 %, a no utilizar el transporte público; 36 %, no retirar dinero en cajeros; 21 %, no pasear a la mascota a cualquier hora del día; 18 %, dejar de ir a restaurantes; 16 %, viajar por carretera; y 11 % dejar de salir a hacer compras.

Pero el estudio también mostró que las personas han adoptado prácticas cotidianas para hacerle frente a los hurtos:

No usar artículos de valor como anillos o cadenas: 57%.

Poner la maleta en el pecho en el transporte público: 52%.

No portar tarjetas bancarias, ni dinero en efectivo: 35%.

Esconder el dinero y celular en partes íntimas: 34%.

Cargar elementos de protección personal: 14%.

Llevar dos celulares para entregar el de menor valor: 10%.

No dejarse robar: 9%.

Finalmente, la encuesta de la Universidad Manuela Beltrán también arrojó resultados en cuanto a algunas propuestas de los ciudadanos para mejorar la seguridad en Bogotá. El 56 %, respondió que se debe tener mayores oportunidades laborales y educativas; 44 %, más policías; 41 %, más tecnología como drones y cámaras; 40 %, nuevas cárceles de máxima seguridad; 31%, militarizar las ciudades; y 26 %, reinserción efectiva de exdelincuentes.

