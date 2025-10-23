Evacúan el Colegio Codema en Kennedy tras denuncia de abuso sexual

La marcha se realizó en Bogotá a las 2:00 p.m. Foto: Tatiana Moreno Quintero

En horas de la mañana de este jueves 23 de octubre, las autoridades ordenaron la evacuación del Colegio Codema, en la localidad de Kennedy, luego de conocerse una grave denuncia por un presunto caso de abuso sexual contra una estudiante de grado séptimo.

Según información preliminar, la menor habría sido abusada por otros estudiantes del mismo plantel, hecho que generó el rechazo de la comunidad educativa y generó el llamado a evacuación para evitar que la situación escalara.

La Secretaría de Educación del Distrito informó que la denuncia llegó a través del sistema de alertas, activado por un estudiante del colegio. Tan pronto se conoció la situación, se puso en marcha de manera inmediata la ruta integral de atención, garantizando acompañamiento psicológico, jurídico y social a la menor, su familia y a la comunidad educativa en general.

La entidad también señaló que realiza las verificaciones correspondientes en coordinación con las autoridades competentes, a la vez que rechazó categóricamente toda forma de violencia y reiteró que la prioridad es brindar atención integral y respetuosa, asegurando el debido proceso en el marco de la ley.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad confirmó que se activaron los canales de coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de garantizar la protección de la menor y el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha generado conmoción entre los padres y docentes del Colegio Codema, quienes piden mayor presencia institucional y medidas de prevención más efectivas para evitar que situaciones similares se repitan. Expertos en derechos de infancia destacan la necesidad de fortalecer los protocolos escolares de prevención de violencia sexual y capacitar a docentes y directivos en detección temprana de posibles casos.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, las autoridades han hecho un llamado a la prudencia en el manejo de la información, con el fin de proteger la identidad y los derechos de la víctima, conforme a la legislación vigente.

