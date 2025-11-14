Logo El Espectador
Bogotá

Descartan amenaza de explosivo en parqueaderos de la Universidad Católica de Bogotá

La amenaza se conoció a través de un correo electrónico que tenía como fin generar pánico en la comunidad académica.

Redacción Bogotá
14 de noviembre de 2025 - 04:19 p. m.
Ordenan evacuar la Universidad Católica por amenaza de explosivo.
Foto: Archivo Particular
La Policía Nacional informó que la supuesta amenaza de explosivo en la Universidad Católica de Colombia, que llevó a la evacuación de sus instalaciones este viernes 14 de noviembre, fue descartada tras la revisión del lugar por parte del grupo antiexplosivos de la Mebog.

Según las autoridades, la alerta llegó a la universidad a través de un correo electrónico que señalaba la posible presencia de un artefacto en un parqueadero. Como medida preventiva, la institución decidió evacuar a estudiantes, docentes y personal administrativo y suspender temporalmente las actividades presenciales.

Tras aplicar el protocolo de seguridad, los especialistas confirmaron que no había ningún explosivo en las instalaciones. La Policía añadió que unidades de inteligencia están analizando el contenido del correo, que al parecer tenía como objetivo generar pánico entre la comunidad académica.

Entre tanto, la universidad mantiene sus actividades académicas de manera remota y sigue en comunicación constante con estudiantes y personal, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en el campus.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
