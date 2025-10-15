Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Exceso de ruido: Bogotá parece una discoteca donde la música no deja de sonar

Un estudio de la Universidad Nacional revela que más del 80 % de Bogotá supera los niveles de ruido permitidos. Solo el 0,3 % de zonas residenciales cumple la norma en la noche y el silencio se concentra en los sectores más privilegiados de la ciudad.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
15 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Están aumentando los operativos para atender las quejas ciudadanas frente al ruido.
Están aumentando los operativos para atender las quejas ciudadanas frente al ruido.
Foto: Cortesía

En Bogotá hay algo más persistente que el tráfico, más terco que la lluvia y más invisible que la contaminación del aire: el ruido. Su presencia es líquida, se cuela por las ventanas, inunda los espacios e, incluso, atraviesa paredes y está tan instalado en nuestra cotidianidad citadina, que normalizamos de forma inconsciente la mezcla de motores, parlantes, máquinas, gritos, bocinas, alarmas y un sinfín de ruidos propios de la urbe, sin reparar en los efectos que el estruendo causa en nuestro cuerpo.

En contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Ruido en Bogotá

Ley del Ruido

Decibeles permitidos en Bogotá

Ruido en zonas residenciales

Universidad Nacional

Zonas de rumba en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.