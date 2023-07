Exdirector de la Policía Jorge Luis Vargas se lanza a la Alcaldía de Bogotá

Entre diciembre de 2020 y agosto de 2022, Jorge Luis Vargas fungió como Director de la Policía Nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En la mañana de este sábado 29 de julio, el exdirector de la Policía, Jorge Luis Vargas Valencia, inscribió su candidatura para la Alcaldía de Bogotá. El general en retiro será el candidato del partido Cambio Radical para las elecciones regionales, que se realizarán el próximo 29 de octubre.

Durante su inscripción oficial en la sede principal de la Registraduría Nacional, Vargas estuvo acompañado por el senador David Luna, la representante Carolina Arbeláez y los candidatos al Concejo de la capital. Quien brilló por su ausencia fue el jefe del partido, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que hasta hace unos días, se especulaba podía ser el candidato de esta colectividad política.

Sin embargo, los rumores de que el exdirector de la Policía asumiría la candidatura se cumplieron. “Los invito a que Bogotá no se rinda. No se rinde porque vamos a paso firme a recuperar la seguridad. Soy General de la reserva policial de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, y me postulo hoy con ustedes para ser Alcalde de Bogotá, para recuperar la ciudad”, expresó el candidato.

El general (r) Jorge Luis Vargas, cuenta formación profesional en Administración de Empresas y Administración Policial, es Especialista en Resolución de Conflictos y Seguridad Integral y tiene un Magíster en Seguridad Pública. Se desempeñó como Director de la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial); la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol); y lideró la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía. Entre diciembre de 2020 y agosto de 2022 fungió como Director de la Policía Nacional.

La gran apuesta del proyecto político de Vargas Valencia es la seguridad. Incluso, el mismo partido señaló que su designación está motivada por “la necesidad y urgencia que tienen los bogotanos de contar con un líder capaz de hacerle frente a los complejos problemas de seguridad que se viven hoy en día, pero también al desorden y caos en las calles y a la falta de un rumbo claro para la capital”, declararon.

El ahora candidato no ha dudado en criticar la gestión de la actual alcaldesa Claudia López, a quien asegura le ha faltado liderazgo para asumir los retos y problemáticas de Bogotá, en especial, en materia de seguridad.

“No habíamos tenido cifras de homicidio tan malas como las de hoy por falta de administración, de cara, de gerencia, de liderazgo para dar resultados. Esa es la propuesta, estamos acá para que en sus barrios la policía llegue oportunamente. No puede haber más miedo en Bogotá. Lo tenemos que hacer entre todos. Sin seguridad no hay empleo, no hay inclusión”, dijo durante la inscripción de su candidatura.

De igual manera, el exgeneral de la Policía, se ha referido a su contrincante y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a quien ha señalado de ser una persona que incita al odio y la división. En entrevista para la Revista Semana, Vargas expreso que “Bogotá no puede tener otro Petro”, asegurando que Bolívar promueve “la impunidad y el pago a los delincuentes”.

Hasta el momento los candidatos oficiales a la Alcaldía de Bogotá son: Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Robledo y ahora Jorge Luis Vargas.

Segunda vuelta para la Alcaldía de Bogotá

Para el caso de Bogotá, debido a los múltiples candidatos que se han perfilado para ocupar la alcaldía, se prevé una segunda vuelta, pues la votación estaría dividida. Debido a esto, el registrador delegado para asuntos electorales de la Registraduría, Nicolás Farfán, entregó detalles de la implementación del sistema de segunda vuelta electoral, recurso que se daría por primera vez en la capital.

Según la Registraduría, el mecanismo solo se aplicará, en Bogotá, si uno de los candidatos no logra el 40 % de los votos válidos y la diferencia con el segundo no es de mínimo 10 %. “Si no se cumplen estas dos condiciones, entonces procederemos a una segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados, de donde finalmente saldrá el alcalde de la capital del país. Esto sería dos semanas después de la primera elección (29 de octubre de 2023)”, señaló Farfán.

