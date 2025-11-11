Logo El Espectador
Bogotá
Expectativa vs realidad: las penas en los casos de Jaime Moreno y el taxista ebrio

Imputaciones que aspiran a condenas ejemplares, de entre 40 y 50 años, y juicios que podrían terminar en sentencias de menos de 20 son los escenarios posibles en estos casos que, por mediáticos que sean, deben ceñirse a la realidad procesal.

Juan Camilo Parra
12 de noviembre de 2025 - 02:04 a. m.
En 2024 ingresaron, detalla el CEJ, 1,87 millones de noticias criminales, pero el 93,2 % de los casos activos se quedó en la etapa de indagación.
Foto: El Espectador

Bogotá es una ciudad que, de tanto en tanto, se estremece e indigna con horrores y crímenes que no solo desenmascaran lo peor de la sociedad. También ponen a la justicia en complejos dilemas, que deben resolver a la luz de la ley, con apoyo de unidades investigativas, integradas por seres humanos que propenden por defender los derechos que tienen todas las partes, tanto víctimas como procesados.

La ciudad, por estos días, está estremecida por este tipo de casos, como el del taxista ebrio, José Eduardo Chala Franco, que mató a un menor, de 15...

Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
