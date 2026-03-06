Publicidad

Expertos del mundo le responden a Bogotá qué debe cambiar en su transporte público

Tras escuchar a los ciudadanos en las estaciones de Transmilenio, El Espectador habló con cuatro expertos internacionales, quienes respondieron en el Congreso de Movilidad cómo debería evolucionar el transporte público de Bogotá.

06 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Uno de los temas principales del encuentro fue la movilidad sostenible
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La jornada del congreso internacional para conmemorar los 25 años de Transmilenio transcurrió con calma en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual de buses llenos, trancones y gente caminando rápido entre estaciones. Adentro, en cambio, el ambiente era distinto, con paneles, expertos internacionales, conversaciones pausadas y el alcalde Carlos Fernando Galán inaugurando el encuentro.

Según el mandatario distrital, para los invitados era una sorpresa que Transmilenio, con un sistema únicamente basado...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
