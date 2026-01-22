Explosión en club nocturno del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá: esta es la situación

Una explosión se registró en la calle 24 con carrera 16, en el centro de Bogotá. Autoridades atienden la emergencia. Foto: Secretaría de Movilida

Una explosión se registró en la carrera 16 con calle 23, en el centro de Bogotá. De acuerdo con información oficial compartida por el alcalde Carlos Fernando Galán, sujetos aún sin identificar, que se movilizaban en motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento nocturno de la zona de tolerancia de la capital, en el barrio Santa Fe.

Personas que se encontraban en la zona informaron que el artefacto correspondería a una granada, que explotó cuando uno de los clubes nocturnos de la zona se encontraba en plena hora pico, y con gran parte de su aforo completo.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que 14 personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, y fueron trasladadas a la clínica Mederly, sobre la avenida NQS. Asimismo, se confirmó que una persona perdió la vida como consecuencia de las heridas que le produjo la explosión.

El Espectador pudo conocer que la mayoría de las personas heridas eran personal de seguridad que se encontraba trabajando en los ingresos a los establecimientos nocturnos.

Organismos de emergencia y fuerza pública hacen presencia en el punto para acordonar el sector y atender la situación. Hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas ni un pronunciamiento de las autoridades sobre lo ocurrido.

El Espectador pudo conocer por personas en el lugar de los hechos que en este sector se estaría librando una confrontación entre actores del crimen por el control del microtráfico de la zona, y que algunas personas habrían sido asesinadas en las últimas semanas.

Sin embargo, todavía es incierto si la explosión se relaciona con esa coyuntura. Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.