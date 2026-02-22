Publicidad

Explosión en el norte de Bogotá provocó colapso estructural: una persona resultó herida

Una detonación en plena madrugada provocó el colapso parcial de un edificio y dejó una persona herida en el norte de Bogotá.

Redacción Bogotá
22 de febrero de 2026 - 07:43 p. m.
Las autoridades adelantan inspecciones técnicas y análisis estructurales para establecer si existían fallas en las redes, acumulación de gases u otros factores que hayan provocado el siniestro.
Foto: Bomberos de Bogotá
Una explosión registrada en la madrugada del domingo 22 de febrero provocó el colapso parcial de una edificación en el norte de Bogotá y dejó una persona herida, según informaron las autoridades.

La emergencia ocurrió en la carrera 19 con calle 96, donde unidades de Bomberos de Bogotá atendieron el llamado tras la detonación que comprometió la estructura del inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, el impacto generó daños significativos en la edificación, lo que obligó a desplegar equipos especializados para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos.

En el operativo participaron los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano y de Aeronaves No Tripuladas, que realizaron inspecciones técnicas para evaluar la estabilidad del lugar.

Persona herida fue trasladada a un centro médico

Durante la atención de la emergencia, una persona presentó dificultades respiratorias y fue atendida por personal de la Secretaría de Salud de Bogotá, que dispuso su traslado en ambulancia a un centro asistencial.

“Se presentó una persona lesionada por dificultad respiratoria, quien fue entregada a ambulancia. Se activó apoyo del IDIGER y del equipo de Investigación de Incendios”, informaron los bomberos.

Investigan causas de la explosión

Tras el incidente, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el equipo especializado en investigación de incendios iniciaron las labores para determinar el origen y las causas de la explosión.

Las autoridades adelantan inspecciones técnicas y análisis estructurales para establecer si existían fallas en las redes, acumulación de gases u otros factores que hayan provocado el siniestro.

Mientras avanzan las investigaciones, el área permanece bajo monitoreo para garantizar la seguridad de residentes y transeúntes.

Otro incendio reciente en el norte de la ciudad

Este hecho se suma a otra emergencia ocurrida el pasado viernes 20 de febrero, cuando un incendio estructural afectó un edificio de ocho pisos en el barrio 12 de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos.

En ese caso, las autoridades confirmaron que el fuego se originó en los ductos de extracción de un restaurante ubicado en el primer piso. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la emergencia obligó al cierre temporal de vías y generó afectaciones en la movilidad.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, de gas y ventilación en edificaciones, especialmente en zonas de alta densidad urbana.

Asimismo, recordaron que cualquier olor extraño, fuga o señal de riesgo debe ser reportado de inmediato a las líneas de emergencia para evitar tragedias.

Mientras continúan las investigaciones, los organismos de socorro mantienen vigilancia en el sector afectado y avanzan en la evaluación de los daños estructurales.

Redacción Bogotá

