Extensión de la Autonorte iniciará obras con licencia ambiental, entre aplausos y alertas

Trancón en hora pico en la Autopista Norte.
Foto: Santiago Ramírez Marín
Hay una luz al final del túnel para el eterno suplicio de la entrada y salida de Bogotá por el norte. Y aunque el flagelo no es exclusivo de este acceso, la reciente luz verde a dos proyectos movilidad (la troncal de Los Andes y la Autonorte) prometen ser hitos que alivien, al menos en gran medida, la condena de los trancones en los límites de Bogotá con la sabana centro. El rompecabezas ambiental y técnico que se postergó por varios años fue resuelto en menos de quince días por
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.
