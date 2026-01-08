Extensión de la Autonorte iniciará obras con licencia ambiental, entre aplausos y alertas

Trancón en hora pico en la Autopista Norte. Foto: Santiago Ramírez Marín

Hay una luz al final del túnel para el eterno suplicio de la entrada y salida de Bogotá por el norte. Y aunque el flagelo no es exclusivo de este acceso, la reciente luz verde a dos proyectos movilidad (la troncal de Los Andes y la Autonorte) prometen ser hitos que alivien, al menos en gran medida, la condena de los trancones en los límites de Bogotá con la sabana centro. El rompecabezas ambiental y técnico que se postergó por varios años fue resuelto en menos de quince días por