Extensión de la av. Boyacá y la Van der Hammen: admiten nueva acción popular

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una acción popular contra la sustracción de 20,8 hectáreas de la Reserva Thomas Van der Hammen, aprobada anteriormente para la construcción del nuevo tramo de la avenida Boyacá.

Juan Camilo Parra
27 de agosto de 2025 - 02:05 a. m.
Reserva Van der Hammen.
Reserva Van der Hammen.
A los múltiples intentos por proteger la reserva Thomas Van der Hammen de obras como la extensión de la avenida Boyacá hacia el norte, se suma un nuevo recurso judicial, que se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el que se busca equilibrar la carga ambiental en la zona de protección. Se trata de una acción popular que radicó el concejal José Cuesta (Pacto Histórico), en conjunto con líderes ambientales.

