Extensión de la av. Boyacá y la Van der Hammen: admiten nueva acción popular

Reserva Van der Hammen. Foto: Archivo Particular

A los múltiples intentos por proteger la reserva Thomas Van der Hammen de obras como la extensión de la avenida Boyacá hacia el norte, se suma un nuevo recurso judicial, que se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el que se busca equilibrar la carga ambiental en la zona de protección. Se trata de una acción popular que radicó el concejal José Cuesta (Pacto Histórico), en conjunto con líderes ambientales.

