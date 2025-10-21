Extensión de Metro de Bogotá hasta la calle 100: estos serían los retos e impactos

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Extender la primera línea del metro desde la calle 72 hasta la calle 100 es clave para tener un circuito que la conecte con la troncal de la av 68 (en el sur y en el norte) y, de ahí, con la troncal de la carrera séptima, permitiendo que un pasajero pueda viajar desde Bosa hasta Usaquén sin salir del sistema. Pero hacerlo no será fácil. A las críticas políticas y ambientales se suman retos de ingeniería como alzar la estación 18 sobre el ‘pulpo’ de la calle 92 o evitar en el trazado los tubos del Acueducto, trabajos que serían los de mayor...