Bogotá
Extensión de Metro de Bogotá hasta la calle 100: estos serían los retos e impactos

La idea de prologar la primera línea del metro hasta la calle, pese a que completaría un gran circuito con la troncal de la av 68, genera críticas por la idea de hacerla en el costado occidental de la autopista Norte. Conozca los detalles.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
21 de octubre de 2025 - 07:02 p. m.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Extender la primera línea del metro desde la calle 72 hasta la calle 100 es clave para tener un circuito que la conecte con la troncal de la av 68 (en el sur y en el norte) y, de ahí, con la troncal de la carrera séptima, permitiendo que un pasajero pueda viajar desde Bosa hasta Usaquén sin salir del sistema. Pero hacerlo no será fácil. A las críticas políticas y ambientales se suman retos de ingeniería como alzar la estación 18 sobre el ‘pulpo’ de la calle 92 o evitar en el trazado los tubos del Acueducto, trabajos que serían los de mayor...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com


UJUD(9371)Hace 7 minutos
Si por la 72 va la segunda línea, y es subterránea, porqué no piensan en que la extensión hacia el norte ( calle 170) lo sea también ?
