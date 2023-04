Extorsión a comerciantes de Usme: les piden dinero y material de intendencia

Llamada celular Foto: Mimzy - Pixabay

La extorsión sigue siendo un delito que crece en la capital. A las ya conocidas amenazas y panfletos de supuestos grupos ilegales a los comerciantes en Kennedy, ahora se suman nuevas denuncias de los comerciantes de Usme, quienes señalan que están recibiendo llamadas de supuestos miembros del ELN, pidiendo no solo dinero, sino material de intendencia como botas y uniformes.

Así lo dio a conocer Blu Radio, al reportar que las intimidaciones apuntan a dueños de establecimientos en Santa Librada. Una de las víctimas declaró que, en su caso particular, fuera del dinero que tendría que pagar, para trabajar tranquilamente, le pidieron entre 10 y 20 camuflados, que cuestan alrededor de $200.000 cada uno. “Si no colaboro, no me dejan abrir mi comercio. Ellos me dicen que si soy negativo para colaborar, van a atentar contra mi vida”, agregó la comerciante amenazada.

Según relatan algunas víctimas, en las llamadas los delincuentes reforzaron sus amenazas describiéndoles cómo estaban vestidas ese día, lo que los hace suponer que están cerca y los tienen vigilados. Según el reporte, la situación comenzó hace ocho días y, se han reportado casos en los que los comerciantes, por miedo, tomaron la decisión de no abrir sus establecimientos.

Desde 2017 hasta 2021, las denuncias por extorsión en Bogotá tuvieron un aumento significativo, al pasar de 452 casos a 1.528, lo que equivale a que el año pasado se reportaron cuatro denuncias diarias. Este año, hasta el 31 de marzo, se contabilizaron 305 casos de extorsión, de los cuales 120 fueron mediante llamada telefónica; 70, a través de redes sociales, y 41 de manera directa.

Aunque las autoridades han insistido en que el ELN no tiene presencia directa en Bogotá, las nuevas denuncias de extorsión obliga a las autoridades a desplegar su capacidad investigativa, para dar con los responsables de sembrar el miedo en Usme.

