Extorsión en Bogotá: delito que baja en cifras, pero sigue dejando víctimas en las calles

Material incautad de banda de extorsionistas. delito que sigue dejando víctimas mortales en Bogotá. Foto: Policía de Bogotá

El fantasma de la extorsión sigue presente en Bogotá. Así lo denuncian comerciantes del barrio San Antonio Galán, en Bosa, donde la noche del lunes tres personas fueron baleadas por sujetos en un fruver. Los atacantes huyeron en moto. Del hecho resultó asesinado un reconocido comerciante, dueño del establecimiento, quien murió en la escena, mientras otros dos heridos eran trasladados a centros médicos. Allegados denunciaron que el dueño del local se había negado a pagar “vacunas”, producto de amenazas anteriores.

Le puede...