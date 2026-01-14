Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Extorsión en Bogotá: delito que baja en cifras, pero sigue dejando víctimas en las calles

Crímenes de comerciantes y recientes denuncias ciudadanas ponen en evidencia que este sigue siendo uno de los principales malestares de los negocios en los barrios y una fuente de ingresos para las bandas criminales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra y Camilo Tovar Puentes
14 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
Material incautad de banda de extorsionistas. delito que sigue dejando víctimas mortales en Bogotá.
Material incautad de banda de extorsionistas. delito que sigue dejando víctimas mortales en Bogotá.
Foto: Policía de Bogotá

El fantasma de la extorsión sigue presente en Bogotá. Así lo denuncian comerciantes del barrio San Antonio Galán, en Bosa, donde la noche del lunes tres personas fueron baleadas por sujetos en un fruver. Los atacantes huyeron en moto. Del hecho resultó asesinado un reconocido comerciante, dueño del establecimiento, quien murió en la escena, mientras otros dos heridos eran trasladados a centros médicos. Allegados denunciaron que el dueño del local se había negado a pagar “vacunas”, producto de amenazas anteriores.

Le puede...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Seguridad

Extorsion

Seguridad ciudadana

delitos de alto impacto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.