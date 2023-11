Extorsionista del Tren de Aragua fue capturado cuando entregaba panfletos a comerciantes

El sujeto también llevaba una lista de los establecimientos comerciales en los que pretendía entregar los carteles. Foto: Archivo particular

$400.000 pesos era lo que extorsionistas del Tren de Aragua le estaban pidiendo a comerciantes del centro de Bogotá a través de panfletos. Así lo confirmó el Gaula de la Policía cuando encontró a un joven de 25 años entregando estos carteles amenazantes a dueños y trabajadores de negocios de esa zona de la capital.

El hallazgo de esta persona se dio gracias a las alertas que dieron los mismos comerciantes a la Policía, la cual acudió al sitio y lograron capturar a este sujeto, quien traía puesta una sudadera negra y tenis blancos y fue identificado como Víctor Velásquez.

Los panfletos fueron encontrados en el momento de la requisa y en estos se podía leer: “De manera obligatoria, cada negocio entregará la suma de $400.000, que en su debido momento les informamos cómo realizamos ese cobro. Ustedes tienen que hacer caso a esta notificación o, por el contrario, pregunten a los que no pagan cómo les va”.

También los amenazan con acabar con su vida: “Mucho cuidado con informar a las autoridades porque vendrá la muerte”, escribieron en los carteles.

Por su parte, el coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula Bogotá, mencionó que “unidades el Gaula estaban adelantando labores de campo cuando observaron al sujeto que estaba realizando exigencias económicas y entregando panfletos a nombre del Tren de Aragua. En la requisa se le hallaron panfletos alusivos al grupo criminal y hojas con los nombres de los establecimientos comerciales del sector”.

Asimismo, los comerciantes de la zona contaron que este sujeto, además de entregarles los carteles, les exigió que debían pagar esa suma de dinero antes de finalizar esta semana.

Finalmente, el sujeto fue capturado por los uniformados y se dejó a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión.

“Una vez culminadas las audiencias le dieron medida intramural en establecimiento carcelario. Invitamos a la comunidad a que denuncien cualquier hecho de extorsión a la línea 165 del Gaula de la Policía”, dijo el coronel Téllez.

Cabe recordar que hace un mes, comerciantes de la localidad de Chapinero también denunciaron que estaban siendo extorsionados con los mismos carteles. Incluso, uno de los trabajadores contó en Noticias Caracol que les estaban exigiendo sumas de dinero por cada empleado que tenían en los comercios.

“Pretenden que les demos un pago semanal por cada empleado que tengamos, supuestamente son $100.000 por empleado, tenemos 20 empleados, eso son dos millones de pesos semanales. Esa es la exigencia que nos están haciendo, y es algo repetitivo: anteriormente lo habían hecho dentro del local, ahora han venido amedrentando al administrador y amenazando de muerte al portero”, dijo un comerciante en el noticiero.

Incluso, las víctimas denunciaron falta de celeridad en la investigación: “me tocó presentar un derecho de petición para que me atendieran en la Fiscalía. Me respondieron que se iban de vacaciones y que me dejaban con la Secretaría de Seguridad para que me atendieran, ¿qué moral tiene uno así?”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2023, se han registrado en Bogotá 1.071 casos de extorsión, la mayoría de estas a través de llamadas telefónicas (425), redes sociales (232) y personalmente (223).

Las localidades más afectadas por este delito son Kennedy, con 135 casos; Los Mártires, con 107; Suba, con 106; y Santa Fe, con 96.

