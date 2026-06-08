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¿Fallas mínimas o riesgo?: La alerta por alimentación en Casas Refugio de Bogotá

Informes de supervisión revelan observaciones constantes sobre el almacenamiento y manipulación de alimentos en una de las Casas Refugio. Aunque la Secretaría de la Mujer asegura que son ajustes preventivos, concejales piden mayor rigor ante la importancia de este servicio.

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María Angélica García Puerto y Ana Rodríguez Novoa
08 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Bogotá cuenta con seis casas refugio con un total de 92 cupos para mujeres y sus hijos. / Secretaría de la Mujer
Bogotá cuenta con seis casas refugio con un total de 92 cupos para mujeres y sus hijos. / Secretaría de la Mujer
Foto: Secretaría de la Mujer

Las seis Casas Refugio en Bogotá brindan protección a mujeres en riesgo de feminicidio y a sus hijos. Y, en una ciudad, con casi 500 mujeres en peligro extremo de ser asesinadas, toma mayor relevancia su papel, por lo que se espera que todo funcione a la perfección. No obstante, en los últimos meses han surgido quejas. Al menos, así lo evidencian informes de supervisión, que ponen en entredicho el servicio de alimentación en una de las casas. Ante esto, la Secretaría de la Mujer explicó que son observaciones preventivas, que ya fueron...

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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