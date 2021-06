El hombre falleció el lunes 21 de junio en los enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública, registrados en el sector de Yomasa, localidad de Usme. Allegados aseguran que él no estaba participando de las manifestaciones, sino que pasó por el lugar en su retorno a casa, después de repartir hojas de vida en su búsqueda de empleo.

En medio de las manifestaciones que comenzaron el lunes desde muy temprano en el sur de Bogotá, murió Jaime Alonso Fandiño, de 32 años, quien recibió un golpe en el pecho y fue trasladado al CAMI de Santa Librada, al que llegó sin vida. Según la familia, la víctima habría muerto por un disparo de un agente del Esmad.

“Le dispararon y ahí fue llevado para darle los primeros auxilios, sin embargo, no se pudo porque empezaron a lanzarles gases. Fue llevado al hospital y llegó sin signos vitales”, narró una familiar de Fandiño.

La allegada manifestó que la víctima no había asistido a las manifestaciones, ni tampoco hacía parte de las personas que se estaban enfrentado a la fuerza pública. Según el testimonio que brindó una familiar a Noticias Caracol, Fandiño había llegado al lugar después de estar presentando hojas de vida para encontrar empleo.

“Él iba pasando cuando empezaron los disturbios, él no había estado en protestas, estaba buscando trabajo hace dos meses, estaba ahora ayudándole al tío en un camión de acarreos. No tenía nada que ver con el tema, de verdad que esto no se puede quedar así, nos duele mucho lo qué pasó, tenía 32 años y estaba lleno de ganas y sueños”, agregó la familiar.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hizo presencia en la unidad médica donde fue atendido y, afirmó que la médica que recibió a Fandiño confirmó que recibió un impacto en el tórax, que habría sido hecho a muy corta distancia. De igual forma, el Secretario indicó que se han facilitado las medidas para que se inicien los procesos de investigación al interior de la Policía.

Pedimos a @FiscaliaCol toda la celeridad para identificar y sancionar a los responsables de esta tragedia. pic.twitter.com/gzMWOgVRL7 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) June 22, 2021

Hasta la fecha se reportan cinco muertos en medio de las protestas del paro nacional. La primera en Bogotá fue Daniel Alejandro Zapata, quien falleció el pasado 10 de mayo. El capitán de la policía Jesús Alberto Solano, comandante de la Sijín de Soacha y dos jóvenes de Madrid (Cundinamarca), Brayan Fernando Niño, de 24 años, quien murió el pasado primero de mayo, producto de un impacto de un gas lacrimógeno en un ojo, disparado al parecer desde una tanqueta del Esmad, y Elvis Vivas, de 24 años, quien resultó herido de muerte el primero de mayo y falleció ocho días después.