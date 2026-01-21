Familia que asesinó a un joven por COP 60.000 del arreglo de una moto, irá a la cárcel

Los capturados fueron enviados a prisión por orden de un juez. Foto: Fiscalía Seccional Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un padre y dos de sus hijos fueron judicializados por el asesinato a mano fría de un joven de 19 años, ocurrido en el municipio de Soacha. Lo que llamó la atención de la Fiscalía fue el motivo de los atacantes. La fiscal narró los hechos e imputó los delitos de homicidio agravado. Ninguno aceptó cargos, pero irán a prisión.

Le puede interesar: ¿Militarizar a Bogotá? recogen firmas para convocar cabildo abierto y discutir la iniciativa

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentó a John Jairo Medina Molina, Jhoan Esteban Medina Sendales y Andrés Fabián Medina Sendales señalados de participar en el crimen. La investigación duró varios meses para poder esclarecer lo ocurrido en una conjunto residencial de Soacha.

Los hechos

La Fiscalía General de la Nación indicó que todo ocurrió el pasado 14 de abril de 2025 en un conjunto residencial del barrio Terra Grande. A este lugar llegaron los hoy procesados, papá e hijos, a reclamarle a la víctima el pago de COP 60.000, producto del arreglo de una motocicleta que le habían prestado.

La fiscal detalló en la audiencia que, al parecer, los 60 mil correspondían a los arreglos de una caída que sufrió la moto, no obstante, el altercado subió cuando los Medina insistieron en el pago, incluso “de a COP 5.000″, pero la víctima, se habría negado.

De esta manera, los hermanos se dirigieron al domicilio del muchacho de 19 años. “Quien abrió la puerta fue la madre de la víctima, testigo de estos hechos”, indicó la fiscal del caso. Tras una discusión, los agresores atacaron con armas cortopunzantes al joven en el brazo derecho y en el pecho.

“Debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales”, señaló la Fiscalía. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado, pero ninguno de los procesados aceptó los cargos. Finalmente, por orden del juez, judicial fueron privados de la libertad en centro carcelario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.