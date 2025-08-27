Familiares de Sofía Páez realizarán velatón mientras esperan su pronto regreso

Ayelen Sofía Páez Oliveros tiene 16 años Foto: Interpol

Familiares y amigos de Ayelen Sofía Páez Oliveros, de 16 años, siguen esperando un pronto reencuentro, luego de no saber nada de ella desde el pasado 9 de agosto.

A 17 días de su desaparición, este 27 de agosto realizarán una velatón a las siete de la noche en el Colegio Manuela Beltrán, Calle 58#13-84.

Según sus familiares, la última vez que la vieron fue en inmediaciones a la sede de Caracol Radio, en la calle 67 con carrera 7, localidad de Chapinero. Ese día vestía chaqueta negra, jean azul, bolso negro pequeño y zapatos beige.

Desde la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitieron una circular amarilla con el fin de aumentar las probabilidades de encontrarla, pues la notificación ya alcanza una alerta policial mundial y se pone en conocimiento de los funcionarios en las fronteras.

Ayelen Sofía Páez Oliveros mide 1.47 cm, tiene ojos color miel-castaño y cabello castaño rizado a la altura del hombro con rayos rubios.

Si usted lo ha visto o tiene indicios de su paradero, puede dar aviso llamando al 305-768-4645.

¿Por qué tantas personas desaparecen en Bogotá?

En Bogotá, se han conocido casos que dan cuenta de casos de desaparición voluntaria o por casos, que, en efecto, responden a hechos delictivos que conllevan a la desaparición temporal de dicha persona. Y en los casos más graves, a la muerte de la persona reportada.

En el 2024, hasta abril, se reportaron 705 casos. De ese total, 19 personas aparecieron muertas, 264 vivas y 422 permanecen desaparecidas.

Según Medicina Legal, las desapariciones hasta abril tenían los siguientes rangos de edad: Primera infancia (de 0 a 5 años) 14 casos; Infancia (de 6 a 11 años) 14 casos; Adolescencia (de 12 a 17 años) 223 casos; Juventud (de 18 a 28 años) 166 casos; Adultez (de 29 a 59 años) 229 casos y en Adultos mayores (más de 60 años) fueron 59 las desapariciones reportadas. A nivel nacional, Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos de desapariciones concentra, con un 40% de los reportes a nivel nacional.

¿Qué debo hacer para reportar una persona desaparecida en Bogotá?

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122.

Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Según datos del Instituto de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

