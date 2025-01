Familias denuncian cierre de colegio en Soacha, a días del inicio de clases

Inicio de clases. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Algunos padres y madres de familia del municipio de Soacha están preocupados por el inicio de clases de sus hijos. En total, son más de 60 familias que están atentos a una respuesta, ante el cierre del colegio Gimnasio Moderno Nueva Colombia. Cabe aclarar que, la institución ya había hecho proceso de matrículas y, a tan solo unos días del inicio de clase, informó a la comunidad que cerraría sus puertas.

Lea más: Avances del Metro de Bogotá: han instalado 1.988 metros lineales de viaducto

No se les ha dado una respuesta clara

Para muchas familias, el principal reclamo es que no han recibido pronunciamiento claro por la Secretaría Municipal de Educación, lo cual ha generado un fuerte descontento. Así mismo, se conoció que el municipio aseguró que hay cupos disponibles en colegios públicos de la Comuna 5 de Soacha.

Sin embargo, los padres no están de acuerdo con esto, por lo que piden que se mantengan los convenios. Además, que sus hijos sean reubicados en colegios privados de alta calidad, como estaba planteado desde un inicio.

Más noticias: ¡Sí hay empleo! 750 vacantes para diferentes edades y tipo de formación en Bogotá

Los padres están muy preocupados por la reubicación de sus hijos y más, porque algunas de las alternativas no son viables. Algunas de las reubicaciones son en colegios que no quedan cerca y los padres no podrán inscribir a sus hijos.

Para los colegios del Distrito, ¿Cómo será la lista de útiles y uniformes?

Los útiles escolares y textos deben ser exclusivamente para uso pedagógico.

La lista completa de materiales debe ser aprobada antes del inicio del año académico por el Consejo Directivo del colegio y ser entregada a las familias al momento de la matrícula.

Los textos no podrán ser renovados con una frecuencia menor a tres años, salvo en casos justificados.

Los colegios no pueden exigir que los materiales se adquieran en lugares específicos, ni imponer convenios comerciales o venderlos directamente.

Los colegios deben diseñar un cronograma que distribuya el uso de los útiles a lo largo del ciclo académico.

No se podrá exigir a las familias entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el colegio.

Solo se podrá exigir un uniforme para el uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte y su utilización debe estar señalada en el Manual de convivencia.

Ningún estudiante puede ser excluido de actividades académicas por la falta de uniforme debido a razones económicas.

El colegio no podrá vender uniformes.

Le puede interesar: Rescatan en Suba a mujer que fue secuestrada por su expareja

Denuncie irregularidades del proceso

Para la comunidad, se dispondrá de un canal de comunicación: el número de WhatsApp 322 731 1161, con el cual padres de familia y acudientes podrán realizar denuncias sobre posibles irregularidades en las listas de útiles escolares, así como en los uniformes, indicando el nombre del establecimiento educativo y el motivo de la denuncia.

Igualmente, pueden acudir a las Direcciones Locales de Educación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.