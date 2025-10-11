Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alcaldías no deben pagar 10% al SIMIT si recaudan por su cuenta multas de tránsito

Es la conclusión que deja el fallo del pleito entre la Federación de Municipios y Bogotá, por un porcentaje de las multas. No obstante, hay dos demandas más en curso. Ante este precedente ¿Qué harán los municipios?

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
11 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
El Consejo de Estado ratificó la condena y fijó que la entidad gremial debe pagar $1.423.500 a la Secretaría de Movilidad y Hacienda.
El Consejo de Estado ratificó la condena y fijó que la entidad gremial debe pagar $1.423.500 a la Secretaría de Movilidad y Hacienda.
Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad

Muchos conductores han consultado sus infracciones en el sistema integrado de información sobre multas de tránsito (SIMIT). Otro tanto la ha usado para ponerse al día. Por este servicio, la Federación Colombiana de Municipios (FCM), dueña de la plataforma, pretendía que Bogotá le transfiriera el 10% del recaudo por multas. La pretensión derivó en un pleito legal que, tanto en primera como en segunda instancia, ganó la administración Distrital, salvando casi COP300.000 millones.

El fallo del Consejo de Estado, que pone fin a un pleito que...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Movilidad en Bogotá

Movilidad

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.