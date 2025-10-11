Alcaldías no deben pagar 10% al SIMIT si recaudan por su cuenta multas de tránsito

El Consejo de Estado ratificó la condena y fijó que la entidad gremial debe pagar $1.423.500 a la Secretaría de Movilidad y Hacienda. Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad

Muchos conductores han consultado sus infracciones en el sistema integrado de información sobre multas de tránsito (SIMIT). Otro tanto la ha usado para ponerse al día. Por este servicio, la Federación Colombiana de Municipios (FCM), dueña de la plataforma, pretendía que Bogotá le transfiriera el 10% del recaudo por multas. La pretensión derivó en un pleito legal que, tanto en primera como en segunda instancia, ganó la administración Distrital, salvando casi COP300.000 millones.

El fallo del Consejo de Estado, que pone fin a un pleito que...