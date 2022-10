Feminicidio: a la cárcel sujeto que mató a su expareja en frente de su hijo en Usme

Protestas frente a la Fiscalía para exigir justicia contra los feminicidios (Imagen de referencia) Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

Leidy Vargas era el nombre de la mujer que fue asesinada el pasado 7 de octubre en la madrugada. Su presunto homicida sería su expareja sentimental Óscar Andrés Sosa Bustos, quien la asfixió en presencia de su hijo. Los hechos ocurrieron dentro de la casa de la mujer, ubicada en el barrio Lorenzo Alcantuz de la localidad de Usme.

“En presencia de su excompañero sentimental, la mujer contestó una llamada por celular y la puso en alta voz; al percatarse de que se trataba de un hombre, el hoy procesado reaccionó violentamente, golpeó a la víctima en la cabeza y le presionó el cuello hasta causarle la muerte”, informó la Fiscalía sobre lo sucedido.

De acuerdo con la información de las autoridades, Sosa escapó después de lo sucedido, sin embargo, a los dos días se entregó en una estación de Policía, en la que fue judicializado y llevado ante un juez de garantías. Este 12 de octubre se llevó a cabo la audiencia en la que fue acusado por femicidio agravado, el sospechoso no aceptó cargos.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que tiene en su poder evidencia con la que solicitará una pena que pueda estar entre los 500 y los 600 meses de prisión.

“El señalado agresor llegó en la madrugada a la vivienda de su expareja, quien había terminado la relación por los continuos maltratos físicos y verbales a los que era sometida. Y porque Sosa continuamente la celaba y le prohibía tener contacto con familiares y amigos”, compartió la Fiscalía.

Recordemos que días antes, Leidy había enviado unas notas de voz a su hermano, en las que le contaba por qué ya no quería seguir con su agresor. “La decisión ya está tomada, yo ya no quiero vivir más con él. (...) Si yo no pienso en mi salud tanto mental como física, nadie lo va a hacer”, decía la mujer

