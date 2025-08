Feminicidio a madre de un menor en Soacha: el caso se encuentra bajo investigación

Feminicidio en Soacha Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Recientemente, se conoció un nuevo caso de feminicidio en el municipio de Soacha. Al parecer los hechos habrían ocurrido en la noche de este sábado 2 de agosto, dentro de un apartamento en el Conjunto Residencial Gratitud III ubicado en el sector de Hogares, de acuerdo Caracol Radio.

¿Qué más se sabe?

Al parecer, varios vecinos escucharon una discusión y el sujeto huyó tras asesinarla. Por el momento, las autoridades del municipio tienen como primer sospechoso a la pareja de la mujer, de 28 años, quien era madre de un menor.

Igualmente, señalaron que no se conoce ninguna denuncia previa por violencia intrafamiliar.

La Alcaldía de Soacha indicó que, “la Policía y la Fiscalía se encuentran trabajando en la plena identificación del culpable para presentarlo ante la justicia”.

Casos de feminicidio en Bogotá

Ante la secretaría, entre enero y febrero de 2025 han recibido 99 casos nuevos.

Los casos corresponden a:

Medidas de protección ante comisarías de familia: 40%.

Delito de violencia intrafamiliar: 35%.

Feminicidios y homicidios: 5%.

Asuntos de familia: 2%.

Otros delitos: 18%.

Mujeres no caminan seguras en Bogotá

Datos del Observatorio de Equidad y Género de Bogotá evidencian que más de 600 mujeres fueron valoradas en la ciudad por riesgo de feminicidio durante 2024.

La concejala María Clara Name, ha sido una de las cabildantes que ha advertido el contexto de violencias de género en la capital: “el número de casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, aumento respecto a junio de 2023, al pasar de 7.510 a 19.865 casos, lo cual es muy preocupante, las mujeres cada día son más víctimas de agresiones por sus parejas sentimentales, que creen que son de su propiedad. No podemos normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres, es hora de denunciar y fortalecer el amor propio en ellas. No es posible que en lo que va del 2024, solo en la localidad de Suba, van 5 feminicidios”, afirmó.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o WhatsApp 3007551846: Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

