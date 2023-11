Feminicidio en Bogotá: Daira Alzate habría sido asesinada en su casa por su pareja

Daira Alzate, víctima de feminicidio en el barrio Santa Isabel. Foto: Noticias Caracol

Daira Alzate, una joven de 28 años y madre de un niño de 9 y una niña de 5, fue asesinada el pasado 7 de noviembre por su pareja en el barrio Santa Isabel en Bogotá. La información de este aberrante hecho fue brindada por la misma familia de la víctima, quienes aseguraron que, en el momento del feminicidio, los menores de edad escucharon todo lo sucedido.

Familiares de la víctima entregaron detalles de lo sucedo a Noticias Caracol, en donde contaron que la mujer fue asesinada alrededor de la media noche de ese día. Así lo dijo Diego Alzate, hermano de la víctima, quien afirmó que “en la habitación de al lado se encontraban mis sobrinos, quienes escucharon todo lo que sucedió”, contó.

De acuerdo con el hermano de Daira, la víctima duró alrededor de cuatro horas sin responder ni poder recibir ayuda. “La única persona que escuchó todo lo que pasó fue mi sobrinito, un niño de 9 años que no tiene la culpa de nada”, dijo Diego en el noticiero.

La mujer fue encontrada en la mañana de ese día, cuando uno de sus hijos se levantó para ir a estudiar y al ver que su mamá no respondía, llamó a su abuela, Olga Lucía, y ahí fue cuando la familia se dio cuenta del feminicidio.

Lucia, madre de la víctima, contó que en un inicio las autoridades le proporcionaron ayuda con dos psicólogas, sin embargo, hasta ahí llegó todo. “Hasta ahora no más. Me llamaron que me ofrecían una abogada, pero yo estaba aturdida, y no podría pensar en más nada solo en mi niña”, dijo la mujer en Noticias Caracol.

Respecto a su pareja, quién sería el feminicida, según los familiares, no ha pasado nada. “No me han comunicado nada. Esperando a ver que lo agarren porque tienen datos, pero no nos han informado nada”.

Y el hermano de la víctima también contó que tampoco han recibido ayuda de las secretarías de la Mujer y de Seguridad.

“Tampoco dan información de lo que está sucediendo con esa persona, no han dado información, no se ha publicado por ningún otro medio la imagen de la persona o el nombre, porque dicen que es un supuesto, cuando sabemos que fue él porque está de testigo mi sobrino. Ya todos sabemos que fue esa persona y le pedimos ayuda a la gente que le den celeridad de lo que está pasando en estos momentos”, agregó Diego Alzate.

Por lo pronto, los familiares exigen justicia y esperan noticias de las autoridades frente al feminicida.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.