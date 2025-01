Feminicidio en Ciudad Bolívar: mujer fue asesinada en su vivienda

Plantón por los líderes Sociales Asesinados, desaparecidos y en apoyo a las mujeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una llamada de emergencia hecha por los vecinos del barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, notificó a las autoridades sobre un episodio de violencia que se estaba presentando en una de las viviendas del barrio.

Más información sobre Bogotá: Novedades en el POT: Bogotá liberó 1.700 nuevas hectáreas para desarrollo urbano.

En ese lugar, durante la noche del 19 de enero, una mujer de aproximadamente 40 años sostenía una discusión con su compañera sentimental, un individuo menor que ella, de unos 30 años, con quien vivía en la unidad residencial.

Fuertes gritos, ruidos de golpes, e improperios llamaron la atención de los otros residentes del barrio, quien al filo de las 10:00 P.M. decidieron comunicarse con la Policía.

Mientras los uniformados llegaron, la disputa entre las dos personas se tornó violenta, y el compañero sentimental de la mujer optó por apuñalarla con un cuchillo a la altura del tórax.

Instantes después, los informados llegaron a la vivienda y se encontraron con la víctima de la agresión tendida en el piso de la vivienda. De inmediato, se comunicaron con una ambulancia, la cual llegó rápidamente y desplazó a la víctima hasta un centro asistencial.

Aunque la mujer logró llegar a un centro médico cercano con signos vitales, la gravedad de las heridas propinadas por su agresor terminó por arrebatarle la vida.

En cuanto al feminicida, las autoridades informaron que fue capturado en la escena del crimen y puesto a la disposición de las autoridades para responder por el delito de feminicidio.

Mujeres no caminan seguras en Bogotá

Datos del Observatorio de Equidad y Género de Bogotá evidencian que más de 600 mujeres fueron valoradas en la ciudad por riesgo de feminicidio durante 2024.

La concejala María Clara Name, es una de las cabildantes en advertir el contexto de violencias de género capitalino: “el número de casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, aumento respecto a junio de 2023, al pasar de 7.510 a 19.865 casos, lo cual es muy preocupante, las mujeres cada día son más víctimas de agresiones por sus parejas sentimentales, que creen que son de su propiedad. No podemos normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres, es hora de denunciar y fortalecer el amor propio en ellas. No es posible que en lo que va del 2024, solo en la localidad de Suba, van 5 feminicidios”, afirmó.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

Continúe leyendo en la sección: ¿Necesita renovar la licencia de conducción? Conozca los requisitos del trámite.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.