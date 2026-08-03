Feminicidios por extranjeros: la prevención estatal parece actuar solo tras el crimen

Valentina Trespalacios fue una de las víctimas en Bogotá asesinada por un estadounidense, hoy condenado a 42 años de prisión.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros nunca se conocieron, pero tenían algo en común: sus feminicidas son extranjeros y llegaron al país para asesinarlas. Aunque actualmente existen alertas migratorias internacionales para mitigar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), la prevención del feminicidio perpetrado por extranjeros parece reaccionar solo después de que el crimen ocurre.
Colombia continúa en una emergencia nacional por feminicidios. En julio, en...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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