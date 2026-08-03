Feminicidios por extranjeros: la prevención estatal parece actuar solo tras el crimen

Valentina Trespalacios fue una de las víctimas en Bogotá asesinada por un estadounidense, hoy condenado a 42 años de prisión. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros nunca se conocieron, pero tenían algo en común: sus feminicidas son extranjeros y llegaron al país para asesinarlas. Aunque actualmente existen alertas migratorias internacionales para mitigar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), la prevención del feminicidio perpetrado por extranjeros parece reaccionar solo después de que el crimen ocurre.

Colombia continúa en una emergencia nacional por feminicidios. En julio, en...