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Feminicidios por extranjeros: la prevención estatal parece actuar solo tras el crimen

Entre enero y marzo de 2026, Colombia registró 129 noticias criminales por feminicidio, consolidando una emergencia nacional donde la violencia machista no distingue fronteras. En un contexto donde los agresores extranjeros aprovechan vacíos en los convenios internacionales y en las plataformas de renta corta para actuar e intentar huir, expertas y autoridades debaten la urgencia de fortalecer los filtros migratorios y articular sistemas de alerta temprana antes de que las violencias previas escalen a desenlaces fatales.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
03 de agosto de 2026 - 06:31 p. m.
Valentina Trespalacios fue una de las víctimas en Bogotá asesinada por un estadounidense, hoy condenado a 42 años de prisión.
Valentina Trespalacios fue una de las víctimas en Bogotá asesinada por un estadounidense, hoy condenado a 42 años de prisión.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros nunca se conocieron, pero tenían algo en común: sus feminicidas son extranjeros y llegaron al país para asesinarlas. Aunque actualmente existen alertas migratorias internacionales para mitigar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), la prevención del feminicidio perpetrado por extranjeros parece reaccionar solo después de que el crimen ocurre.

Colombia continúa en una emergencia nacional por feminicidios. En julio, en...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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