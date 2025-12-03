Fenalco alerta inequidad en proyecto de zonas de rumba en Bogotá y pide modificar el decreto

La rumba en Bogotá va hasta las 3:00 a.m., a excepción de 19 zonas en las que el Distrito planea extenderla hasta las 5:00 a.m. Foto: Tomada de página web "Clandestino Club Bar"

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la propuesta de la Alcaldía de regular 19 zonas con horario extendido para la rumba, vuelve a resurgir el debate que libra Bogotá desde hace varios meses: cómo regular la fiesta y qué efectos puede tener sobre los comercios formales, el decreto 293 que cambió las reglas en junio de este año. Ahora, con las zonas señaladas, gremios como Fenalco alertaron sobre las consecuencias del nuevo proyecto de resolución del Distrito.

Cabe recordar que hace pocos días se conoció la resolución que, después de meses de espera, estableció en dónde sí se puede rumbear hasta las 5:00 a.m. y no 3:00 a.m. como quedó impuesto con el nuevo decreto. A lo largo de los últimos meses, la Alcaldía evaluó 28 sectores con potencial para alojar rumba hasta las 5:00 a.m. Fueron dos fases de las cuales resultaron en total 19 zonas.

Fenalco dice que la resolución es “inequitativa”

Y es que aunque celebran que Bogotá apueste por ampliar los horarios hasta las 5:00 a. m., el gremio insiste en que la propuesta llega incompleta y con efectos que, en la práctica, podrían terminar siendo perjudiciales para otros establecimientos que también venden licor como tiendas de conveniencia, billares, grandes superficies o supermercados 24 horas, pese a que operan bajo las mismas normas y obligaciones tributarias.

Lea más: Cundinamarca destina COP 4.200 millones para educación en municipios lejanos

El centro del problema

El argumento de fondo, reiteran, es que el Distrito debería revisar directamente el Decreto 293, que desde su expedición ha sido uno de los principales motivos de queja entre comerciantes.

La norma limita la venta de licor entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m. para establecimientos que no son bares, una medida que, en plena temporada decembrina, se traduce en situaciones absurdas para los consumidores: desde no poder comprar un vino para una ancheta temprano en la mañana hasta no poder adquirir bebidas alcohólicas después de medianoche en una tienda de barrio.

Fenalco también rechazó la obligación de insonorización preventiva en negocios que no generan ruido, al considerar que encarece la operación sin un soporte técnico que la justifique.

Juan Esteban Orrego, director del gremio para Bogotá y Cundinamarca, resume la postura del gremio en una frase: “Libertad para las actividades formales y restricciones solo donde existan problemas reales de orden público”. Para él, las prohibiciones horarias generalizadas no solucionan los conflictos de convivencia; más bien empujan a la informalidad y golpean a quienes trabajan dentro de la ley.

Para los comerciantes, esta es la oportunidad de corregir errores y construir una regulación nocturna que trate por igual a negocios que conviven en las mismas calles y atienden a los mismos clientes.

Las 19 zonas focalizadas son:

Américas – Kennedy (Tintal / Patio Bonito) 7 de Agosto – Barrios Unidos Santa Fe – Mártires (centro tradicional) San Victorino – Santa Fe Restrepo – Antonio Nariño San Cristóbal – Calvo Sur / 20 de Julio Bosa – La Libertad / El Porvenir Suba – Tibabuyes / Bilbao Usaquén – Santa Bárbara / Toberín Chapinero – Zona Rosa / Parque de la 93 Ciudad Bolívar – Arborizadora Alta / Meissen Rafael Uribe Uribe – San Jorge / Inglés Fontibón – Zona industrial / Aeropuerto Engativá – Castilla / Normandía Teusaquillo – Galerías / Nicolás de Federmán Mártires – Santa Isabel / Eduardo Santos Kennedy – Carvajal / Mandalay Puente Aranda – Zona industrial Usme – Centro Usme / Alfonso López

¿Qué zonas se descartaron?

El análisis dejó nueve zonas por fuera de la focalización. Estas están en: Bosa, sector, Porvenir Norte; en Kennedy: Américas; Palmitas; Dindalito y Las Delicias. En Ciudad Bolívar, sector Candelaria; Villa Gloria; Minuto de Dios y Jerusalén.

Lea más: Anuncian ciclovía nocturna en Bogotá en diciembre: fecha, recorrido y todo lo que debe saber

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.