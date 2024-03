52 % de los bogotanos no viajan en Semana Santa por la economía de sus hogares

Peregrinación de feligreses en este día de Semana Santa en el barrio 20 de Julio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

52 % de los bogotanos no viajarán en Semana Santa a causa de la economía en sus hogares. Así lo reveló una encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el marco de la festividad que irá desde el próximo domingo 24 hasta el sábado 30 de marzo.

De acuerdo con Fenalco, las personas que sí viajarán desde la capital, lo harán principalmente a los municipios de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Cauca (especialmente Popayán). Asimismo, las actividades principales a desarrollar, independiente de si salen o no, serán descansar (53%), visitar Templos Religiosos (20%), realizar actividades deportivas (18%) y otros, como ir a museos o cine (9%)

Por otra parte, el 65% de las personas sondeadas está dispuesta a gastar entre $300.000 y $800.000 para salidas en Bogotá o alimentación en esta Semana Santa, y para quienes viajan el promedio de inversión supera $2.500.000 por familia.

“La Semana Santa es un tiempo muy tranquilo en la ciudad, el comercio con más movimiento es el religioso que concentra aproximadamente el 72% de las ventas anuales, y el comercio informal cercano a los lugares de bastante concentración como las Iglesias. El pescado también tiene el repunte de ventas muy importante, y por eso desde el Gremio hacemos un llamado a las personas para que compren este producto en sitios de confianza o reconocidos”, invitó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, Bogotá-Cundinamarca.

Precisamente desde la secretaría de Salud han realizado recomendaciones ante el alza de compra de este producto que, en ocasiones, no está en condiciones óptimas para su consumo. Por ello, pidieron tener en cuenta el color, olor y textura del pescado. Evitar comprarlo en sitios que no cumplan con las medidas sanitarias o que no pueden mantener estos productos siempre en refrigeración o congelación.

De igual manera, pidieron estar alerta ante señales de ojos opacos, hundidos, nublados o pupila gris; una piel que esté blanda y floja que se desprende de los huesos y espina con facilidad; escamas opacas y pérdida de gran cantidad; y branquias café parduzco, de sustancias viscosas y espesas.

En lo corrido del 2024, la secretaría de Salud ha realizado 49 operativos de inspección y vigilancia en los que se han inspeccionado 1.334,66 kilogramos de pescado. Por riesgo a la salud pública se destruyeron 2.5 kilos por incumplimiento de rotulado.

