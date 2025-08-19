Feria de empleo en Theatron ofrecerá más de 4.000 vacantes para jóvenes en Bogotá

Del 19 al 23 de agosto, hay feria laboral en Bogotá. Así puede postularse. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Con el fin de seguir empleando a más jóvenes de la capital, manteniendo así el índice de desempleo en un dígito (9,7 %), la Alcaldía organizó una megaferia de empleo. Más de 4.000 ofertas de empleo estarán disponibles esta semana.

Este jueves 21 de agosto la ciudad albergará la que será la segunda jornada de empleo más grande del año. La cita es en Theatron (calle 58 #10-32), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Más de 4.000 ofertas de trabajo estarán disponibles, de las cuales 780 no requieren experiencia y 437 son para profesionales.

A la jornada asistirán 45 organizaciones que presentarán sus vacantes, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales y aliados estratégicos para brindar orientación en formación, empleabilidad y emprendimiento.

Los sueldos llegan hasta los cuatro salarios mínimos y para perfiles bilingües, entre 9 y 12 salarios mínimos mensuales. Esta convocatoria es tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer trabajo, informó la entidad.

“Queremos que estas vacantes se conviertan en un puente hacia la estabilidad y el crecimiento profesional. Bogotá necesita talento y estas más de mil oportunidades muestran que la ciudad se sigue moviendo con fuerza en el ámbito laboral”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Qué requisitos hay para aplicar?

Para postularse, solo debe registrar o actualizar su hoja de vida, así como aplicar a las vacantes disponibles ingresando a la página oficial dispuesta por la Secretaría de Desarrollo. Recuerde que este proceso no tiene ningún costo. Otra alternativa es unirse al canal de WhatsApp: ‘Empleo en Bogotá’ para recibir notificaciones de ofertas laborales y formación.

¿Cuáles vacantes hay disponibles?

Asesor call center con o sin experiencia

Asesor comercial - retail

Cajeros

Auxiliar de mesas

Ejecutivo multiskill

Operario producción y empaque

Auxiliar de elaboración hornos

Panaderos

Administrador de tienda

Jefe de enfermería extramural

Auxiliar de bodega

Encuestador

Guarda de seguridad

Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)

Telemercaderista - call center ventas

Operario doblador

Operario troquel

Técnico en pintura

Conductor montacarga

Analista de calidad

Operario inyección

Técnico de servicio

Operario pintor

Ebanista

Operario de maderas

Asesor comercial de ventas

Analista de crédito junior

Técnico en refrigeración - con moto

Ejecutivo comercial

Ejecutivo mixto

Analista de operaciones logísticas

Agente de ventas

Asesor de ventas

Asesor call center

Jefe de preventa procesos BPO - bilingüe

Asesor de cobranza cartera castigada

Auxiliar bodega - con o sin experiencia

Mercaderista

Transferencista droguería supernumerario

Promotor comercial

Impulsador

Operador de surtido- mercaderista con moto

Mercaderista construcción ferretero

Operador logístico

Analista de inteligencia de negocios y diseño digital

Técnico- Tecnólogo en diseño gráfico y publicidad

Demostrador

Mercaderistas

Impulsador

Ingeniero residente pre-excavado

Analista de nómina

Monitor de servicio centros médicos

Auxiliar de servicio al cliente

Auxiliar de enfermería

Conductor atención domiciliaria

Ejecutivo comercial - asesor comercial - ejecutivo de ventas

Carpintero escenográfico

Gerente logístico regional

Odontólogo general

Auxiliar de odontología

Asistente de nómina en obra

Conductor de volqueta C2 o C3

Tutor de inglés y español

Asesor de cobranza

Islero (vendedor de servicios)

Operario de lavandería industrial

Conductor relevador de vehículo liviano

Conductor de transporte de personal

Administrador

Oficios varios - cajero

Técnico mecánico B

Técnico mecánico C

Supervisor de almacén

Aprendiz - auxiliar contable financiero y recursos humanos

Operario de máquina plana

Auxiliar de corte

Auxiliar integral de restaurante (administrativo y servicio al cliente)

Asesor de cobranza

