Feria de empleo en Theatron ofrecerá más de 4.000 vacantes para jóvenes en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con el fin de seguir empleando a más jóvenes de la capital, manteniendo así el índice de desempleo en un dígito (9,7 %), la Alcaldía organizó una megaferia de empleo. Más de 4.000 ofertas de empleo estarán disponibles esta semana.
Le puede interesar: Endurecen medidas de compensación para obras que soliciten permisos ambientales
Este jueves 21 de agosto la ciudad albergará la que será la segunda jornada de empleo más grande del año. La cita es en Theatron (calle 58 #10-32), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Más de 4.000 ofertas de trabajo estarán disponibles, de las cuales 780 no requieren experiencia y 437 son para profesionales.
A la jornada asistirán 45 organizaciones que presentarán sus vacantes, además de una zona de servicios con presencia de entidades institucionales y aliados estratégicos para brindar orientación en formación, empleabilidad y emprendimiento.
Los sueldos llegan hasta los cuatro salarios mínimos y para perfiles bilingües, entre 9 y 12 salarios mínimos mensuales. Esta convocatoria es tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer trabajo, informó la entidad.
“Queremos que estas vacantes se conviertan en un puente hacia la estabilidad y el crecimiento profesional. Bogotá necesita talento y estas más de mil oportunidades muestran que la ciudad se sigue moviendo con fuerza en el ámbito laboral”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Qué requisitos hay para aplicar?
Para postularse, solo debe registrar o actualizar su hoja de vida, así como aplicar a las vacantes disponibles ingresando a la página oficial dispuesta por la Secretaría de Desarrollo. Recuerde que este proceso no tiene ningún costo. Otra alternativa es unirse al canal de WhatsApp: ‘Empleo en Bogotá’ para recibir notificaciones de ofertas laborales y formación.
¿Cuáles vacantes hay disponibles?
- Asesor call center con o sin experiencia
- Asesor comercial - retail
- Cajeros
- Auxiliar de mesas
- Ejecutivo multiskill
- Operario producción y empaque
- Auxiliar de elaboración hornos
- Panaderos
- Administrador de tienda
- Jefe de enfermería extramural
- Auxiliar de bodega
- Encuestador
- Guarda de seguridad
- Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)
- Telemercaderista - call center ventas
- Operario doblador
- Operario troquel
- Técnico en pintura
- Conductor montacarga
- Analista de calidad
- Operario inyección
- Técnico de servicio
- Operario pintor
- Ebanista
- Operario de maderas
- Asesor comercial de ventas
- Analista de crédito junior
- Técnico en refrigeración - con moto
- Ejecutivo comercial
- Ejecutivo mixto
- Analista de operaciones logísticas
- Agente de ventas
- Asesor de ventas
- Asesor call center
- Jefe de preventa procesos BPO - bilingüe
- Asesor de cobranza cartera castigada
- Auxiliar bodega - con o sin experiencia
- Mercaderista
- Transferencista droguería supernumerario
- Promotor comercial
- Impulsador
- Operador de surtido- mercaderista con moto
- Mercaderista construcción ferretero
- Operador logístico
- Analista de inteligencia de negocios y diseño digital
- Técnico- Tecnólogo en diseño gráfico y publicidad
- Demostrador
- Mercaderistas
- Impulsador
- Ingeniero residente pre-excavado
- Analista de nómina
- Monitor de servicio centros médicos
- Auxiliar de servicio al cliente
- Auxiliar de enfermería
- Conductor atención domiciliaria
- Ejecutivo comercial - asesor comercial - ejecutivo de ventas
- Carpintero escenográfico
- Gerente logístico regional
- Odontólogo general
- Auxiliar de odontología
- Asistente de nómina en obra
- Conductor de volqueta C2 o C3
- Tutor de inglés y español
- Asesor de cobranza
- Islero (vendedor de servicios)
- Operario de lavandería industrial
- Conductor relevador de vehículo liviano
- Conductor de transporte de personal
- Administrador
- Oficios varios - cajero
- Técnico mecánico B
- Técnico mecánico C
- Supervisor de almacén
- Aprendiz - auxiliar contable financiero y recursos humanos
- Operario de máquina plana
- Auxiliar de corte
- Auxiliar integral de restaurante (administrativo y servicio al cliente)
- Asesor de cobranza
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.