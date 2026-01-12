Logo El Espectador
Bogotá
Fiesta de Reyes: fe e identidad barrial próximos a ser patrimonio inmaterial de Bogotá

Se calcula que la fiesta cumple 111 años, aunque su origen puntual es incierto. Así se celebra la fiesta popular más antigua de la ciudad.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
12 de enero de 2026 - 08:32 p. m.
Doña Omaira Piraquive participa en la fiesta desde que tiene memoria. Este año hizo parte del grupo de bailarinas que acompañó el Auto Sacramental
Doña Omaira Piraquive participa en la fiesta desde que tiene memoria. Este año hizo parte del grupo de bailarinas que acompañó el Auto Sacramental
Foto: Daniela Rojas

En enero, cuando Bogotá parece entrar en un estado de reposo tras el ruido de diciembre, hay un barrio que no se repliega y, por el contrario, sube la voz. En las laderas orientales, el barrio Egipto, enclavado en las centenarias calles de La Candelaria, cumple a cabalidad una tradición que se adivina en los rostros de sus vecinos: comenzar el año de otra manera. No con balances ni promesas de turno que rara vez se cumplen, sino con una fiesta que se repite desde que Bogotá era apenas una ciudad en ciernes y que, lejos de agotarse, confirma...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
