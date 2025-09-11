No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fin de la travesía del primer tren del Metro: en ocho meses rodará en el viaducto

Los seis vagones del primer tren ya están en el Patio Taller de Bosa. Se espera que en noviembre inicie pruebas en 905 metros de riel adecuados en las instalaciones y en mayo de 2026 pruebas hasta la estación cuatro. Entre tanto, los habitantes de Bogotá tendrán que seguir aguantando trancones.

Juan Camilo Parra
11 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Llegada del primer tren al Patio Taller de Bosa.
Alrededor de la travesía de los seis vagones del primer tren del Metro de Bogotá hubo mucha expectativa y seguimiento a un viaje que se repetirá con los 29 trenes que faltan (174 vagones) hasta completar la flota de la Línea 1. Ahora, la Empresa Metro se adentra en otra fase en la construcción de la megaobra, incorporando el sistema ferroviario con las primeras pruebas de este tren. En ocho meses deberá rodar por los primeros 5,7 kilómetros de viaducto adecuado con rieles.

