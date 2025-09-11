Fin de la travesía del primer tren del Metro: en ocho meses rodará en el viaducto

Llegada del primer tren al Patio Taller de Bosa. Foto: Juan Camilo Parra

Alrededor de la travesía de los seis vagones del primer tren del Metro de Bogotá hubo mucha expectativa y seguimiento a un viaje que se repetirá con los 29 trenes que faltan (174 vagones) hasta completar la flota de la Línea 1. Ahora, la Empresa Metro se adentra en otra fase en la construcción de la megaobra, incorporando el sistema ferroviario con las primeras pruebas de este tren. En ocho meses deberá rodar por los primeros 5,7 kilómetros de viaducto adecuado con rieles.

Le puede interesar: