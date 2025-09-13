No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Firman alianza para prevenir incendios y proteger ecosistemas en Cundinamarca

La alianza busca fortalecer la prevención de incendios en zonas protegidas como los parques nacionales Chingaza y Sumapaz.

Redacción Bogotá
14 de septiembre de 2025 - 12:03 a. m.
Recorrido por el Parque Chingaza en el que se observan venados, diferentes plantas y la Laguna, ubicada en la cordillera Oriental de los Andes, al noreste de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Durante la Cumbre de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, tres entidades firmaron un convenio para fortalecer la gestión del fuego y la conservación de ecosistemas estratégicos en Cundinamarca. Se trata de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Dirección Nacional de Bomberos.

El acuerdo busca mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir y atender incendios forestales, especialmente en zonas protegidas como los parques nacionales Sumapaz y Chingaza, territorios de páramo que cumplen un papel clave en la regulación hídrica de la región y en la conservación de la biodiversidad.

Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, las altas temperaturas y la sequía han provocado un aumento significativo en los incendios forestales: en 2023 se quemaron más de 4.100 hectáreas y en 2024 la cifra subió a 6.500. La alianza apunta a enfrentar esta problemática desde la prevención y la acción conjunta.

El convenio incluye el intercambio de herramientas técnicas, conocimiento sobre manejo del fuego y fortalecimiento de capacidades locales para actuar ante emergencias. Tanto Parques Nacionales como la Dirección de Bomberos se comprometieron a aportar su experiencia en terreno para mejorar las estrategias de prevención y respuesta.

Finalmente, las entidades hicieron un llamado a la ciudadanía a adoptar prácticas responsables, evitar quemas y contribuir a la protección de ecosistemas que son clave para el suministro de agua, la calidad del aire y la vida silvestre.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

