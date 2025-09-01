Medicina Legal confirma que Valeria Afanador murió por ahogamiento

Hay luto en Cajicá por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto y la encontraron el 29, en zona rural del municipio. Foto: Óscar Pérez

La Fiscalía General de la Nación confirmó, la tarde de este lunes, que Valeria Afanador, la menor de 10 años desaparecida en zona rural del municipio de Cajicá, falleció por ahogamiento, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal.

A través de un comunicado, el ente investigador anunció que las características halladas en el cuerpo indican que la menor “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

Confirman, además, que en el cuerpo no se encontraron signos de violencia física ni rastros de cortes o desgarros en las prendas de vestir que tenía el cuerpo en el momento del hallazgo. “La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

Para la fiscalía, los rasgos hallados en el cuerpo indican que la menor pudo haberse ahogado desde el día en que se reportó su desaparición, es decir, el 12 de agosto.

Manuel Afanador, padre de Valeria, señaló minutos después de conocer el dictamen que “es un alivio en medio del dolor”; sin embargo, indicó que le solicitó a la Fiscalía continuar con la investigación, “conocemos tanto a nuestra hija que sabemos que ella no salió sola”, indicó en relación con las dudas que persisten sobre el momento exacto en que Valeria desapareció.

La menor fue hallada a menos de 300 metros del límite del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, institución en donde realizaba sus estudios.

La solicitud de que la investigación continúe la secundó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. “El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes”, señaló.

“Por nuestra parte, continuaremos con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del Departamento contra la institución educativa, el cual busca determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo, que habrían podido llevar a esta lamentable situación” puntualizó.

