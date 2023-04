Fotógrafa fue golpeada por ladrones que intentaron robarla en el Parque El Virrey

Durante el forcejeo los ladrones empujaron a la mujer a una de las calles que rodean el parque El Virrey. Afortunadamente, los carros alcanzaron a frenar. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El sábado 15 de abril, sobre las 10:00 a.m., una fotógrafa identificada como Diana Rey, fue agredida por dos ladrones que se transportaban en moto. La mujer se encontraba en CAI del Parque El Virrey, esperando el cambio del semáforo para cruzar la calle, cuando los dos hombres, que iban vestidos de negro, intentaron robarle sus pertenencias.

El hecho se dio a conocer hasta este lunes 17, gracias a un reporte realizado por Citytv. Diana relató a este medio que ella se dirigía a comprar un café, mientras esperaba que llegaran otras personas de su equipo. Cuando la mujer se dirigía hacia el establecimiento comercial, fue interceptada por los ladrones, quienes subieron la moto al andén donde se encontraba la fotógrafa.

“Eran dos hombres gigantes; y lo que recuerdo es que lo único que yo alcancé a verle eran los ojos a los dos”, narró Rey a Citytv. La mujer puso resistencia ante el intento de hurto y durante el forcejeo los ladrones la empujaron a la calle, por lo que resultó con su cabeza rota. Además, señala que presenta heridas en la rodilla izquierda.

Según narro la fotógrafa, varios transeúntes le ayudaron en el momento de la agresión; la llevaron a una cafetería, en donde se dio cuenta de que su cabeza estaba ensangrentada. Unas mujeres la acompañaron al CAI de Policía, donde le indicaron que se fuera para la clínica, ya que el tiempo de espera de una ambulancia podía ser alto. Diana se dirigió a la Clínica del Country, donde le cogieron siete puntos en la cabeza.

Rey señaló en sus redes sociales que intento poner una denuncia por lesiones personales e intento de homicidio, pero la Policía dijo que como no había mayores datos sobre los responsables del robo, no podían hacer nada. No obstante, aseguró que pondrá la denuncia, pues para ella es inconcebible que el estar herida no sea prueba suficiente.

“Ahora solo me queda colocar el denuncio por intento de homicidio, mientras tanto los ladrones violentando y seguro hasta matando a más personas. Por favor tengan mucho cuidado. Bogotá me duele”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la zona habría pruebas de lo sucedido; sin embargo, las autoridades no habrían tenido esto en cuenta, reportó el periódico Q´hubo. Frente a esta situación, la Policía no ha emitido ninguna declaración oficial.

La #seguridad en bogota está insoportable. Me duele mucho que los ciudadanos no podamos tener acceso al espacio público. Ayer a las 10 am en el CAÍ del parque el virrey estaba esperando para cruzar la calle y unos hombres en una moto trataron de arrebatarme mis pertenencias. Hilo pic.twitter.com/KqOpmaUoWb — Diana Rey Melo (@DianaReyMelo) April 16, 2023

