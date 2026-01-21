Frenan canchas y vuelve la pregunta de fondo, ¿qué pasa hoy en la Van der Hammen?

Tras el freno en seco a la construcción de unas canchas de fútbol que estaban afectando el suelo de este activo ambiental para la ciudad, el debate sobre la reserva Thomas Van der Hammen se reabrió. Mientras la reserva continúa fraccionada y amenazada por prácticas ecocidas, el Distrito trata de incorporar predios para salvarla y conservarla.