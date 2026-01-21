Frenan canchas y vuelve la pregunta de fondo, ¿qué pasa hoy en la Van der Hammen?

Panorámicas y predios de esta Reserva forestal.
Foto: Cristian Garavito
Con total desidia de todo principio ambiental y de la importancia que tiene la reserva Thomas Van der Hammen para la resiliencia climática de la ciudad, un grupo de ciudadanos decidió convertir una porción significativa del lugar en una cancha de fútbol. Aunque la Corporación Autónoma de Cundinamarca...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
