Bogotá
Frenan canchas y vuelve la pregunta de fondo, ¿qué pasa hoy en la Van der Hammen?

Tras el freno en seco a la construcción de unas canchas de fútbol que estaban afectando el suelo de este activo ambiental para la ciudad, el debate sobre la reserva Thomas Van der Hammen se reabrió. Mientras la reserva continúa fraccionada y amenazada por prácticas ecocidas, el Distrito trata de incorporar predios para salvarla y conservarla.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
21 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Panorámicas y predios de esta Reserva forestal.
Panorámicas y predios de esta Reserva forestal.
Foto: Cristian Garavito

Con total desidia de todo principio ambiental y de la importancia que tiene la reserva Thomas Van der Hammen para la resiliencia climática de la ciudad, un grupo de ciudadanos decidió convertir una porción significativa del lugar en una cancha de fútbol. Aunque la Corporación Autónoma de Cundinamarca...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
