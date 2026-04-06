Frenan fiesta de electrónica ilegal en los cerros orientales de Bogotá

Autoridades en el predio donde se iba a realizar la fiesta ilegal. Foto: CAR

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Un operativo conjunto entre autoridades ambientales y de seguridad del Distrito evitó la realización de una fiesta de electrónica ilegal en los Cerros Orientales de Bogotá, una de las zonas ecológicas más sensibles de la ciudad. El evento, que se promovía en redes sociales, pretendía realizarse en un predio de la localidad de Chapinero, dentro de la reserva forestal protegida.

Según la información oficial, la actividad incluía la instalación de carpas, venta de bebidas alcohólicas y otros elementos que están prohibidos en este tipo de ecosistemas.

¿Por qué era ilegal el evento?

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades está expresamente restringido por la normatividad ambiental vigente. La regulación prohíbe cualquier acción que implique transformación del ecosistema, recreación activa, uso del fuego o generación de residuos, con el fin de proteger la biodiversidad y el equilibrio ambiental de los Cerros Orientales.

El objetivo de estas restricciones es preservar la función de esta zona como reserva forestal protectora, reguladora del agua y barrera ecológica de Bogotá.

Un problema que se repite en la zona

El caso no es aislado. Desde 2024, la CAR ha realizado 56 operativos de control en los Cerros Orientales, atendiendo situaciones como fiestas ilegales, quemas, disposición de escombros e invasiones en áreas protegidas.

Estas intervenciones reflejan una presión constante sobre este ecosistema, impulsada en muchos casos por actividades recreativas no autorizadas.

El llamado de las autoridades

Tras el operativo, las autoridades reiteraron que seguirán actuando frente a cualquier actividad que ponga en riesgo los recursos naturales, e insistieron en la importancia de que la ciudadanía denuncie este tipo de situaciones.

El mensaje es claro: los Cerros Orientales no son un espacio para eventos masivos, sino un patrimonio ambiental que requiere protección permanente.

Un ecosistema clave para Bogotá

Los Cerros Orientales cumplen funciones esenciales para la ciudad, como la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad y la protección del equilibrio ambiental.

Por eso, cualquier intervención no autorizada no solo afecta el entorno natural, sino que pone en riesgo uno de los principales activos ecológicos de Bogotá.

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