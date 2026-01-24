Logo El Espectador
Bogotá
Fricciones por microtráfico y violencia oculta: la tensa calma del barrio Santa Fe

El atentado con una granada a un establecimiento nocturno del barrio Santa Fe, revela las dinámicas de violencia de este sector, donde convergen varias actividades criminales. Disputas por el control del microtráfico estarían detrás de los hechos.

Redacción Bogotá
24 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Integrantes de la Policía de Colombia custodian una calle del barrio Santa Fe este viernes, en Bogotá (Colombia). Una persona murió y al menos 13 resultaron heridas por la explosión de una granada lanzada la noche del jueves contra una zona comercial del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

“Yo me salvé, porque estaba atendiendo adentro del negocio, pero afuera se escuchó una explosión fuerte. Cuando salí, las imágenes eran duras: gente corriendo y heridos, muchos de ellos compañeros meseros”, relata uno de los empleados del establecimiento al que, en la noche del jueves, dos individuos en moto le lanzaron una granada.

Casi 24 horas después, en pleno viernes —cuando los bares esperan la mayor afluencia de clientela—, la carrera 16, conocida por su vida nocturna, lucía desierta, salvo por una leve actividad en algunos clubes...

