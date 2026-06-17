Fuego estructural: Los 20 municipios de Cundinamarca que El Niño amenaza hasta 2027

Incendio en Nemocón, Cundinamarca Foto: Jose Vargas Esguerra

Cada fenómeno de El Niño deja cicatrices en Cundinamarca, cuando los incendios forestales devoran montañas y pastizales, y las cenizas dejan una mancha negra, que tarda meses o años en desaparecer. Y ante la nueva alerta por la llegada de este evento climático, que podría extenderse hasta comienzos de 2027, la Corporación Autónoma Regional (CAR) elaboró un estudio sobre los riesgos en su jurisdicción (que incluye una zona de Boyacá), el cual llama la atención por una razón: ratifica que la vulnerabilidad ante incendios forestales y estrés...