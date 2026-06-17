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Fuego estructural: Los 20 municipios de Cundinamarca que El Niño amenaza hasta 2027

Un estudio de la CAR enciende las alarmas ante un fenómeno de El Niño prolongado. Históricamente, los 20 municipios se repiten en el mapa de desastres potenciales.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
17 de junio de 2026 - 01:04 a. m.
Incendio en Nemocón, Cundinamarca
Incendio en Nemocón, Cundinamarca
Foto: Jose Vargas Esguerra

Cada fenómeno de El Niño deja cicatrices en Cundinamarca, cuando los incendios forestales devoran montañas y pastizales, y las cenizas dejan una mancha negra, que tarda meses o años en desaparecer. Y ante la nueva alerta por la llegada de este evento climático, que podría extenderse hasta comienzos de 2027, la Corporación Autónoma Regional (CAR) elaboró un estudio sobre los riesgos en su jurisdicción (que incluye una zona de Boyacá), el cual llama la atención por una razón: ratifica que la vulnerabilidad ante incendios forestales y estrés...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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