“Fueron mantenimiento”: dice Personería tras denuncia por obras en el desapacho

Foto: Personería de Bogotá

Tras la solicitud que hizo el Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), a la Procuraduría y a la Contraloría, de investigar a los funcionarios que autorizaron la remodelación del despacho del Personero, las directivas del ente de control distrital le salieron al paso a los denunciantes, señalando que todo se hizo conforme a la ley. Y agregaron, que no se trató de una remodelación, sino un mantenimiento, por deterioro.

El pleito radica en que el edificio, ubicado en la carrera 7 con calle 21, es un bien de interés cultural y arquitectónico, y de acuerdo con la denuncia, se le hicieron intervenciones, supuestamente, sin contar con concepto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Las modificaciones en el despacho se hicieron entre marzo y abril. Al ver las fotos del antes y el después, se evidencia que quitaron madera de las paredes, las pintaron de blanco, modificaron la biblioteca y agregaron una pared con piedras decorativas.

Según el IDPC, dicen los denunciantes, la pintura de muros interiores debe mantener las condiciones existentes; no se pueden retirar elementos estructurales en madera, entre otros. “El IDPC no otorgó permisos para ampliación, modificación, reforzamiento, demolición parcial o ninguna otra que requiera licencia de construcción”, concluyó el Sindicato, que agregó que en el contrato también se evidenciaron procedimientos cuestionables, como la aceptación de una oferta, antes de los estudios previos o una adición y prórroga supuestamente sin firmas.

Fueron labores de mantenimiento

Ante la denuncia, la Personería respondió que el despacho no se modificó, sino que se hicieron labores de mantenimiento, por prevención. “En 2020 se identificó deterioro natural en paredes, techo, biblioteca y sistema de iluminación, pues los elementos tenían más de 18 años y requerían una adecuación, para prevenir accidentes e incidentes de trabajo. Había humedad y hongos en las paredes; ácaros en la madera; fallas de las instalaciones eléctricas, así como cableado quemado y tomas eléctricas deterioradas. Como consecuencia, se hizo necesario el mantenimiento, para garantizar condiciones de bienestar y seguridad”.

Sobre los trabajos sin concepto previo del IDPC, señalaron que, al no ser una modificación, no se requería, pues un la Curaduría Cuarta en 2019 especificó que las reparaciones o mejoras locativas no requieren licencia de construcción. “Esto se corrobora con la inspección que hizo la secretaria de Cultura el 8 de octubre de 2021, que verificó las obras consistentes en trabajos de resane, pintura en general, reparación de humedades, arreglos del cielo rasos y luminarias tipo led y resolvió, ‘Archivar las actuaciones policivas que se venían adelantando y que cuentan con concepto técnico IDPC del 13 de septiembre de 2021′”.

Frente al contrato, también hizo precisiones. “No es cierto que existan irregularidades. La contratación fue auditada por la Contraloría y no hizo hallazgos. En relación con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP, se aclara que en la etapa previa se hace el estudio de mercado y ahí se anexan las cotizaciones, que son de fecha previa a la expedición del CDP. Y en relación con la adición del 26 de marzo de 2021, efectivamente no tiene firmas, toda vez que la Personería usa la plataforma transaccional SECOP II, donde se firma electrónicamente”.

Y concluyó: “Es claro que la entidad no modificó la estructura ni adicionó volúmenes y mucho menos cambió pendientes de nivel. Lo único que se adelantó fue el mantenimiento del despacho, conservando las características, distribución y estructura de este. Queremos ser categóricos que el enchape en tríplex de las paredes del despacho, sala de juntas y las bibliotecas no hacían parte de la estructura original patrimonial del edificio, como se evidencia en el informe de interventoría de la Sociedad Fiduciaria La Previsora Ltda., del año 1993″.

La solicitud del Sindicato ya está en los entes de control. Quedará en manos determinar si los denunciantes tienen elementos suficientes para indagar más o si las explicaciones de la Personería son suficientes para cerrar este pleito detrás de una remodelación.

